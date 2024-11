Previsioni Meteo Marigliano: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Marigliano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, con una temperatura che si attesterà attorno ai 12,4°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e l’umidità si manterrà alta, intorno all’86%. La situazione si stabilizzerà leggermente durante la mattina, quando si assisterà a un miglioramento temporaneo, con la presenza di poche nuvole e temperature in lieve aumento.

Nel dettaglio, la notte di Giovedì 14 Novembre a Marigliano si presenterà con piogge moderate, con accumuli di circa 1,6mm. La temperatura percepita sarà di circa 12°C, mentre il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 11,3km/h. Proseguendo verso la mattina, le condizioni meteo miglioreranno, con la presenza di poche nuvole e temperature che saliranno fino a 12,8°C alle 07:00. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, scendendo al 16%.

Durante il pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, mantenendo una temperatura stabile attorno ai 16,5°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà intorno al 60%. Le previsioni del tempo indicano che non si prevedono precipitazioni significative in questa fase della giornata, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si deterioreranno nuovamente, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi. La temperatura scenderà a circa 13,3°C e l’umidità aumenterà fino al 76%. Le piogge saranno moderate, con accumuli che potranno raggiungere i 1,36mm. Il vento, che soffierà da Nord Est, avrà una velocità di circa 7,2km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Marigliano nei prossimi giorni evidenziano un’alternanza di piogge e momenti di cielo coperto. Venerdì e Sabato si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento dell’instabilità atmosferica, con possibilità di piogge più intense. Gli abitanti di Marigliano dovranno quindi prepararsi a condizioni variabili, con un’attenzione particolare alle previsioni del tempo per pianificare le proprie attività all’aperto.

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +12.4° perc. +11.9° 1.55 mm 10.6 ENE max 17 Grecale 86 % 1016 hPa 4 cielo coperto +12.6° perc. +12° prob. 62 % 8.9 NE max 14.4 Grecale 81 % 1017 hPa 7 poche nuvole +12.8° perc. +12.2° Assenti 6.7 NE max 11 Grecale 79 % 1018 hPa 10 nubi sparse +15.8° perc. +15.1° Assenti 3.1 ENE max 4.8 Grecale 64 % 1017 hPa 13 cielo coperto +16.5° perc. +15.8° prob. 6 % 1.4 NNO max 4 Maestrale 59 % 1016 hPa 16 cielo coperto +15.7° perc. +15° prob. 10 % 0.9 ONO max 4.1 Maestrale 63 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +14.2° perc. +13.7° 0.94 mm 5.7 NO max 7.9 Maestrale 74 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +13.1° perc. +12.4° 0.22 mm 5.7 NNE max 9.4 Grecale 77 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:42

