Previsioni Meteo Marigliano: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Marigliano indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 21,6°C. La presenza di nuvole sarà predominante nel pomeriggio e in serata, con una copertura che toccherà il 100%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est-nord-est, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,1°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 10%, e i venti si muoveranno a una velocità di circa 7,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 64%, garantendo un clima fresco e piacevole.

Durante la mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che passerà da 13% a 58% entro le ore centrali della giornata. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 21,5°C intorno a mezzogiorno. I venti rimarranno leggeri, con velocità comprese tra 5,6 km/h e 8,2 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una temperatura massima di 21,6°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e i venti continueranno a essere leggeri, con intensità che non supererà i 3,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità aumenterà, arrivando al 49%.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno fino a 17,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 97%, e i venti si faranno leggermente più intensi, con velocità che toccheranno i 7,8 km/h. Anche in questo frangente, non si registreranno piogge significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marigliano nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Si prevede che nei giorni successivi, le condizioni meteo rimarranno simili, con poche variazioni significative. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso potrebbe persistere anche nei giorni a venire.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.8° perc. +15.2° Assenti 7.5 ENE max 11 Grecale 67 % 1028 hPa 4 poche nuvole +15° perc. +14.4° Assenti 7.5 NE max 10.6 Grecale 72 % 1027 hPa 7 poche nuvole +15.6° perc. +15° Assenti 8.2 NE max 11 Grecale 69 % 1028 hPa 10 nubi sparse +20° perc. +19.4° Assenti 5.6 ENE max 7.3 Grecale 49 % 1028 hPa 13 cielo coperto +21.6° perc. +20.8° Assenti 2.1 ENE max 5.3 Grecale 41 % 1027 hPa 16 cielo coperto +20.2° perc. +19.5° Assenti 2.3 NNE max 5.4 Grecale 47 % 1026 hPa 19 cielo coperto +18.8° perc. +18.1° prob. 3 % 6 ENE max 10 Grecale 54 % 1027 hPa 22 cielo coperto +17.6° perc. +17° prob. 3 % 7.4 NE max 11.4 Grecale 61 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:48

