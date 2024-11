Previsioni Meteo Marigliano: tutti i dettagli per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Marigliano di Venerdì 8 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 20°C, mentre l’umidità rimarrà piuttosto alta, oscillando tra il 47% e il 70%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Est e Nord Est, con velocità che non supereranno i 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che scenderà fino a 17,0°C. L’umidità sarà alta, attorno al 64%, e i venti continueranno a soffiare leggeri da Est-Nord Est. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, intorno al 13%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i 19,1°C entro le 09:00. L’umidità si manterrà attorno al 57%, mentre i venti si presenteranno sempre leggeri, con una velocità di circa 6 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, attestandosi attorno al 10%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 21,4°C alle 13:00, mantenendosi stabili fino alle 14:00. Il cielo continuerà a essere coperto, con umidità che si aggirerà intorno al 47%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia che scenderà fino all’1%.

Con l’arrivo della sera, il cielo inizierà a mostrare nubi sparse, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 17,1°C. I venti si faranno leggermente più intensi, ma rimarranno comunque nella categoria della brezza leggera. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marigliano indicano una giornata di Venerdì 8 Novembre caratterizzata da un clima mite e asciutto, con un cielo prevalentemente coperto che si aprirà solo in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Pertanto, si consiglia di prepararsi a un fine settimana con un clima simile, mantenendo sempre un occhio sulle previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Marigliano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.2° perc. +16.7° prob. 16 % 6.3 ENE max 9.3 Grecale 66 % 1026 hPa 4 cielo coperto +16.9° perc. +16.4° prob. 17 % 6.2 ENE max 8.9 Grecale 68 % 1026 hPa 7 cielo coperto +17° perc. +16.5° prob. 9 % 6.3 ENE max 8.6 Grecale 67 % 1027 hPa 10 cielo coperto +20.2° perc. +19.7° prob. 10 % 5.4 ENE max 7.1 Grecale 52 % 1027 hPa 13 cielo coperto +21.4° perc. +20.8° prob. 1 % 1.5 E max 6.5 Levante 47 % 1025 hPa 16 cielo coperto +20.2° perc. +19.6° prob. 2 % 3.6 NE max 9.4 Grecale 50 % 1025 hPa 19 nubi sparse +18.8° perc. +18.2° prob. 5 % 7.7 ENE max 12.5 Grecale 56 % 1026 hPa 22 nubi sparse +17.6° perc. +17° Assenti 7.1 NE max 10.8 Grecale 62 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.