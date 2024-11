Previsioni Meteo Marigliano: tutti i dettagli per il weekend 28 – 30 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 53% e temperature intorno ai 15,5°C. La mattina porterà nubi sparse e un leggero aumento della temperatura a 17,9°C. Nel pomeriggio, si assisterà a un ritorno della pioggia, con temperature in calo a 16,8°C. La sera, il tempo migliorerà, diventando sereno. Venerdì 29 Novembre inizierà con nubi sparse e una temperatura di 14,6°C, con piogge leggere durante la notte. Il pomeriggio vedrà un peggioramento, con temperature che scenderanno a 12,7°C e piogge più intense. Sabato 30 Novembre, il tempo sarà stabile, con cieli sereni e temperature attorno ai 10,6°C.

Giovedì 28 Novembre

Durante la notte di Giovedì 28 Novembre, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 53%. La temperatura si attesterà intorno ai 15,5°C, con una temperatura percepita di 15,4°C. La velocità del vento sarà di 4,1 km/h proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche fino a 4,2 km/h. L’umidità sarà alta, raggiungendo l’88%, e si registreranno 0,15 mm di pioggia.

Nella mattina, il tempo continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 17,9°C alle 10:00. La velocità del vento aumenterà a 6,2 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente meridionale. La copertura nuvolosa si ridurrà al 43%, con un’umidità che scenderà al 73%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un ritorno della pioggia leggera, con temperature che scenderanno a 16,8°C alle 16:00. La velocità del vento sarà di 5,7 km/h, e la copertura nuvolosa aumenterà fino al 27%. L’umidità si attesterà attorno all’80%, con 0,11 mm di pioggia prevista.

Infine, nella sera, il tempo migliorerà con poche nuvole e un cielo che diventerà sereno. La temperatura scenderà a 15,8°C alle 19:00, con una velocità del vento di 4,9 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’85%, mentre non si prevedono precipitazioni.

Venerdì 29 Novembre

La notte di Venerdì 29 Novembre inizierà con nubi sparse e una temperatura di 14,6°C. La velocità del vento sarà di 4,4 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con un’umidità del 90%. Si registrerà una leggera pioggia alle 01:00, con 0,15 mm di precipitazioni.

Nella mattina, il cielo sarà coperto e la temperatura si attesterà intorno ai 15,7°C alle 10:00. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 1,3 km/h, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 73%. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fascia oraria.

Durante il pomeriggio, si assisterà a un peggioramento delle condizioni meteo, con pioggia leggera che porterà a temperature in calo, fino a 12,7°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14,3 km/h, e l’umidità salirà al 78%. Le precipitazioni saranno più intense, con 1,93 mm di pioggia attese.

La sera continuerà a essere caratterizzata da pioggia moderata, con temperature che scenderanno ulteriormente a 10,4°C alle 21:00. La velocità del vento sarà sostenuta, fino a 12,5 km/h, e l’umidità si attesterà al 69%. Si prevedono 0,16 mm di pioggia.

Sabato 30 Novembre

La notte di Sabato 30 Novembre inizierà con nubi sparse e una temperatura di 9,9°C. La velocità del vento sarà di 12,3 km/h, con un’umidità del 64%. Non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo sarà sereno e la temperatura salirà a 10,6°C alle 09:00. La velocità del vento aumenterà a 19,3 km/h, mantenendo una direzione nord-orientale. L’umidità scenderà al 55%, con condizioni di tempo stabili.

Durante il pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 10,5°C alle 15:00. La velocità del vento rimarrà sostenuta, intorno ai 15,7 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 57%.

Infine, nella sera, il cielo diventerà coperto, con temperature che scenderanno a 10,2°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di 6,6 km/h, e l’umidità si attesterà al 55%. Non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, il fine settimana a Marigliano si presenterà con un inizio instabile, caratterizzato da piogge e temperature in calo, per poi migliorare con cieli sereni e temperature più fresche. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno prestare attenzione alle condizioni meteo di Venerdì, mentre Sabato offrirà un clima più favorevole.

