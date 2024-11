Previsioni Meteo Marsala: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Marsala si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con piogge diffuse e temperature relativamente miti. Durante la notte, la città sarà interessata da pioggia leggera, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,6°C e una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento varierà tra i 26,5 km/h e i 28,2 km/h, proveniente principalmente da Sud-Est. La situazione non migliorerà significativamente durante la mattina, quando le piogge continueranno a manifestarsi, mantenendo una temperatura di circa 19°C e una copertura nuvolosa sempre al 100%.

Nel dettaglio, le previsioni meteo per la giornata di Martedì evidenziano che, durante la mattina, le piogge saranno persistenti, con intensità variabile. Si registreranno 0,83 mm di pioggia tra le 11:00 e le 12:00, con una temperatura percepita che si aggirerà attorno ai 19,4°C. Il vento continuerà a soffiare con una certa intensità, raggiungendo punte di 19,9 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un lieve miglioramento, con la pioggia che si trasformerà in pioggia moderata intorno alle 13:00, portando a una temperatura di 19,2°C. Tuttavia, le precipitazioni non si fermeranno, e si prevedono ulteriori 0,63 mm di pioggia fino alle 15:00. La copertura nuvolosa inizierà a diminuire, scendendo al 67%.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo continuerà a stabilizzarsi, con nubi sparse e una temperatura che si manterrà intorno ai 18,5°C. Le precipitazioni si faranno più sporadiche, con la probabilità di pioggia che scenderà al 30%. La velocità del vento rimarrà moderata, oscillando tra i 16,2 km/h e i 17,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Marsala indicano un miglioramento graduale delle condizioni meteorologiche. Dopo una giornata di Martedì caratterizzata da piogge e nuvole, si prevede che Mercoledì e Giovedì porteranno un clima più stabile, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero finalmente vedere un po’ di luce dopo questa fase di maltempo.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +17.9° perc. +17.9° 0.73 mm 26.3 SSE max 31.3 Scirocco 81 % 1014 hPa 5 pioggia leggera +18.1° perc. +18° 0.22 mm 28 SSE max 33 Scirocco 80 % 1012 hPa 8 pioggia leggera +19° perc. +18.9° 0.21 mm 28.9 SSE max 32 Scirocco 76 % 1013 hPa 11 pioggia leggera +19.7° perc. +19.6° 0.35 mm 23.6 S max 28.7 Ostro 73 % 1012 hPa 14 pioggia leggera +19.2° perc. +19.1° 0.63 mm 17.5 OSO max 19 Libeccio 74 % 1012 hPa 17 nubi sparse +18.7° perc. +18.6° prob. 69 % 14.3 SO max 15.7 Libeccio 74 % 1013 hPa 20 nubi sparse +18.5° perc. +18.3° prob. 21 % 17.6 SSO max 21.5 Libeccio 75 % 1014 hPa 23 pioggia leggera +17.9° perc. +17.8° 0.89 mm 14 SO max 19 Libeccio 79 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:59

