Previsioni Meteo Marsala: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

Martedì 5 Novembre a Marsala si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteo prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nelle prime ore della mattina. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra +17,2°C e +20,6°C, mentre il vento soffierà con intensità leggera da est. L’umidità si attesterà attorno al 70%, garantendo una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore più calde della giornata.

Nella notte, le condizioni meteo saranno stabili, con cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai +17,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 4%, e il vento si presenterà come una leggera brezza proveniente da est, con velocità di circa 5,8 km/h. L’umidità si manterrà al 70%, creando un’atmosfera piacevole per le ore notturne.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 98% intorno alle 07:00, con cielo coperto. Tuttavia, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i +20,6°C entro le ore centrali della giornata. Il vento si farà leggermente più intenso, con velocità che varierà tra 6,7 km/h e 9,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo così la giornata asciutta.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a schiarirsi, con condizioni meteo che si stabilizzeranno su un cielo sereno. Le temperature toccheranno il picco massimo di +20,6°C alle 12:00 e si manterranno attorno ai +19,5°C nel tardo pomeriggio. Il vento continuerà a soffiare da sud, con intensità leggera, contribuendo a rendere l’atmosfera gradevole.

La sera si presenterà con cielo sereno e temperature in lieve calo, che scenderanno fino a +18,1°C. La brezza leggera da est accompagnerà la chiusura della giornata, con un’umidità che si attesterà attorno al 72%. Le condizioni meteo rimarranno favorevoli, senza segnali di cambiamenti significativi.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Marsala indicano un proseguimento di condizioni stabili e serene, con temperature che si manterranno su valori piacevoli. Non si prevedono perturbazioni significative, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole e del bel tempo potranno godere di un inizio di Novembre all’insegna della tranquillità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Marsala

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +17.6° perc. +17.2° Assenti 7.4 E max 7.3 Levante 70 % 1023 hPa 5 nubi sparse +17.2° perc. +16.8° Assenti 7.8 E max 7.7 Levante 69 % 1023 hPa 8 nubi sparse +18.4° perc. +18° Assenti 9.5 ESE max 9.6 Scirocco 66 % 1024 hPa 11 nubi sparse +20.4° perc. +20.1° Assenti 9.1 SSE max 10 Scirocco 59 % 1024 hPa 14 cielo sereno +20.5° perc. +20.2° Assenti 7.7 S max 8.8 Ostro 59 % 1023 hPa 17 cielo sereno +19.5° perc. +19.2° Assenti 5.5 SE max 6.7 Scirocco 65 % 1023 hPa 20 cielo sereno +18.6° perc. +18.3° Assenti 9.3 E max 9.6 Levante 70 % 1023 hPa 23 cielo sereno +18.1° perc. +17.8° Assenti 10.7 ESE max 11.6 Scirocco 72 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 17:04

