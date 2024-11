Previsioni Meteo Marsala: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Marsala indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che accompagneranno gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una percezione termica che potrebbe risultare leggermente inferiore a causa del vento sostenuto.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 72%. Le temperature oscilleranno intorno ai 19,2°C, mentre la velocità del vento raggiungerà i 38,6 km/h da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che potranno toccare i 49,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significativi cambiamenti. Si continuerà a osservare pioggia leggera, con una temperatura che si attesterà attorno ai 19,5°C. La copertura nuvolosa si ridurrà leggermente al 54%, ma il vento rimarrà sostenuto, con velocità che varieranno tra i 31,8 km/h e i 39,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 78%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo evidenzieranno un lieve miglioramento, con la pioggia che continuerà a cadere, ma con intensità minore. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 18,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, attestandosi al 53%, mentre il vento continuerà a soffiare da Ovest-Nord Ovest a una velocità di circa 33,1 km/h.

La sera porterà un cambiamento nelle condizioni meteo, con un passaggio a cielo coperto. Le temperature scenderanno ulteriormente, con valori che toccheranno i 17,9°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 41 km/h, e l’umidità si ridurrà al 56%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Marsala indicano un miglioramento a partire dal fine settimana, con una diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali variazioni, poiché la situazione meteorologica potrebbe ancora riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Marsala

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +19.6° perc. +19.6° 0.15 mm 37.4 OSO max 52.1 Libeccio 77 % 1010 hPa 5 pioggia leggera +19.6° perc. +19.6° 0.2 mm 33 OSO max 48.6 Libeccio 77 % 1010 hPa 8 pioggia leggera +19.9° perc. +20° 0.22 mm 37 OSO max 50.6 Libeccio 76 % 1011 hPa 11 pioggia leggera +19.6° perc. +19.7° 0.22 mm 39 O max 50.8 Ponente 78 % 1011 hPa 14 pioggia leggera +19.6° perc. +19.6° 0.11 mm 33.6 ONO max 43.4 Maestrale 76 % 1011 hPa 17 pioggia leggera +18.8° perc. +18.6° 0.4 mm 28.9 NO max 33.4 Maestrale 74 % 1013 hPa 20 cielo coperto +18.3° perc. +17.9° prob. 16 % 34.8 NO max 40 Maestrale 64 % 1016 hPa 23 nubi sparse +17.7° perc. +16.9° prob. 9 % 41.6 NO max 47.8 Maestrale 54 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:53

