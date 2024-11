Previsioni Meteo Martina Franca: il bollettino per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a Martina Franca indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 12,2°C e i 18,1°C, mentre i venti soffieranno con intensità moderata, provenienti principalmente da Nord e Nord-Ovest.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,2°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 11,8°C. La velocità del vento si manterrà sui 17,2 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 34,4 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’89%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un aumento graduale delle temperature, che raggiungeranno i 18,1°C intorno alle 11:00. I venti continueranno a soffiare con una velocità di circa 19 km/h, mantenendo una brezza vivace. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo al 61% entro mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,9°C alle 14:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 3%, e i venti continueranno a soffiare con intensità moderata, fino a 29,5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 67%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno l’umidità al 34%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 13,3°C, mentre i venti continueranno a soffiare con una velocità di circa 18,5 km/h. La pressione atmosferica rimarrà costante, attorno ai 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Martina Franca indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Lunedì e martedì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre mercoledì potrebbero verificarsi lievi cambiamenti nelle condizioni atmosferiche. Sarà quindi opportuno rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.2° perc. +11.7° Assenti 17.2 NNO max 34.4 Maestrale 84 % 1022 hPa 5 poche nuvole +12.2° perc. +11.8° Assenti 15.8 NNO max 30.5 Maestrale 90 % 1022 hPa 8 cielo sereno +15.6° perc. +15.1° Assenti 20.3 NNO max 27.5 Maestrale 74 % 1024 hPa 11 cielo sereno +18.1° perc. +17.6° Assenti 19 NNO max 20.2 Maestrale 61 % 1023 hPa 14 cielo sereno +16.9° perc. +16.4° Assenti 23.1 NNO max 26.5 Maestrale 67 % 1023 hPa 17 poche nuvole +13.8° perc. +13.5° Assenti 17.7 NNO max 31.6 Maestrale 86 % 1023 hPa 20 poche nuvole +13.4° perc. +13.1° Assenti 18.4 NNO max 32.9 Maestrale 87 % 1024 hPa 23 nubi sparse +13.3° perc. +13° Assenti 19.7 NNO max 33.8 Maestrale 86 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 16:41

