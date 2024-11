Previsioni Meteo Martina Franca: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Martina Franca indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma si schiarirà progressivamente. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 6°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con cieli sereni e temperature che saliranno fino a raggiungere i 12°C intorno a mezzogiorno. La pomeriggio continuerà a mantenere cieli sereni, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 7°C verso sera.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, si registreranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 66%. La temperatura si manterrà attorno ai 6,1°C, con una leggera brezza da ovest-sud-ovest. Con il passare delle ore, il cielo diventerà completamente coperto, raggiungendo il 100% di copertura nuvolosa alle 01:00 e mantenendosi tale fino alle 05:00. La temperatura percepita si aggirerà attorno ai 5,9°C.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo inizierà a schiarirsi, passando a nubi sparse e successivamente a cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 9,1°C alle 08:00 e superando i 12°C entro le 12:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,4 km/h.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 7°C. La brezza leggera proveniente da est-nord-est contribuirà a mantenere un clima gradevole. Le condizioni di stabilità atmosferica si protrarranno fino alla sera, quando le temperature si attesteranno attorno ai 6°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Martina Franca indicano un proseguimento di condizioni stabili e serene, con temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono precipitazioni significative, e il clima risulterà complessivamente favorevole per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio eventuali variazioni, poiché il tempo può cambiare rapidamente.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +5.9° perc. +5.9° Assenti 4.4 O max 4.9 Ponente 54 % 1031 hPa 5 cielo coperto +5.6° perc. +5.6° Assenti 4.8 NO max 5.3 Maestrale 51 % 1030 hPa 8 cielo sereno +9.1° perc. +9.1° Assenti 3.7 NNO max 4.6 Maestrale 42 % 1030 hPa 11 cielo sereno +11.9° perc. +10.1° Assenti 5.4 N max 6.1 Tramontana 35 % 1028 hPa 14 cielo sereno +11.7° perc. +9.9° Assenti 5.9 NNE max 5.5 Grecale 39 % 1027 hPa 17 cielo sereno +7.5° perc. +7.5° Assenti 2.9 SE max 4.3 Scirocco 55 % 1027 hPa 20 cielo sereno +7° perc. +6.1° Assenti 5.7 SSO max 6.3 Libeccio 56 % 1027 hPa 23 cielo sereno +6.8° perc. +5.6° Assenti 6.5 SSO max 7.6 Libeccio 60 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:25

