Previsioni Meteo Martina Franca: il bollettino per domani sabato 9 novembre

Le previsioni meteo per Sabato 9 Novembre a Martina Franca indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 10°C. La situazione non subirà significative variazioni nel corso della mattinata, quando si registreranno nubi sparse e temperature in lieve aumento.

Nel dettaglio, la notte si prevede con cielo coperto e temperature che varieranno tra 10,5°C e 11°C, accompagnate da una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1026 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, e le temperature saliranno fino a raggiungere i 16°C intorno a mezzogiorno. I venti continueranno a soffiare da Nord, con intensità che varierà tra i 10 km/h e i 16 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi intorno al 55%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 14°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’82%. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno arrivare fino a 24 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, portandosi attorno al 76%.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 11°C. I venti continueranno a soffiare da Nord-Nord Ovest, mantenendo un’intensità vivace. L’umidità rimarrà alta, attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1022 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Martina Franca evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata e i venti freschi potrebbero rendere la sensazione di freddo più intensa. Si consiglia di prepararsi a una settimana che si prospetta simile, con temperature che non supereranno i 16°C durante il giorno e notti fresche.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Martina Franca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +10.8° perc. +10° Assenti 7.7 NNO max 8.7 Maestrale 81 % 1026 hPa 5 cielo coperto +10.5° perc. +9.8° Assenti 9.8 NNO max 12.2 Maestrale 83 % 1025 hPa 8 nubi sparse +14.4° perc. +13.7° Assenti 13.9 N max 17.3 Tramontana 68 % 1025 hPa 11 nubi sparse +16.6° perc. +15.8° Assenti 15.1 N max 14.1 Tramontana 55 % 1023 hPa 14 nubi sparse +15.4° perc. +14.7° Assenti 16.8 N max 17.4 Tramontana 66 % 1022 hPa 17 cielo coperto +12.2° perc. +11.8° Assenti 13.3 NNO max 24.4 Maestrale 88 % 1022 hPa 20 cielo coperto +11.8° perc. +11.4° Assenti 13.8 NNO max 26.7 Maestrale 88 % 1022 hPa 23 cielo coperto +11.7° perc. +11.2° Assenti 14.1 NNO max 27.4 Maestrale 87 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:35

