Previsioni Meteo Mascalucia: il bollettino per domani martedì 12 novembre

Martedì 12 Novembre a Mascalucia si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente piovoso, con piogge che si protrarranno per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa quasi totale, con temperature che si manterranno su valori moderati. La temperatura percepita sarà simile a quella reale, con valori che si aggireranno attorno ai 14°C. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 12 km/h.

Durante la notte, le piogge moderate continueranno a interessare Mascalucia, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e si registreranno precipitazioni di intensità debole, con accumuli che potranno raggiungere i 1,4 mm. Il vento soffierà da Sud Est a una velocità di circa 7,5 km/h.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Le piogge moderate persisteranno, con temperature che varieranno tra i 13,4°C e i 15,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e le precipitazioni continueranno a essere deboli, con accumuli che si aggireranno attorno ai 1,5 mm. La velocità del vento si manterrà tra i 5 e gli 11 km/h, sempre da Est-Sud Est.

Nel pomeriggio, le piogge tenderanno a diminuire di intensità, passando a pioggia leggera. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,6°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, che scenderà al 84%. Le precipitazioni saranno contenute, con accumuli di circa 0,3 mm. Il vento si farà più debole, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 13,8°C. Le precipitazioni diventeranno sporadiche, con accumuli minimi. La probabilità di pioggia scenderà al 34%, e il vento continuerà a essere leggero, con velocità intorno ai 2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mascalucia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di piogge, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si alzeranno nei giorni successivi. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di un clima più favorevole, mentre le piogge di Martedì 12 Novembre rappresenteranno un’importante risorsa per la vegetazione locale.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Mascalucia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia moderata +13.7° perc. +13.6° 1.47 mm 7.1 SE max 13.8 Scirocco 95 % 1016 hPa 5 pioggia moderata +13.2° perc. +13.1° 3.41 mm 5.4 ESE max 10.3 Scirocco 94 % 1015 hPa 8 pioggia moderata +14.6° perc. +14.4° 1.5 mm 8.3 ESE max 13.1 Scirocco 86 % 1016 hPa 11 pioggia moderata +15.1° perc. +15° 1.62 mm 11.1 ESE max 15.4 Scirocco 87 % 1015 hPa 14 pioggia leggera +15.6° perc. +15.3° 0.83 mm 4 ESE max 9.1 Scirocco 82 % 1014 hPa 17 nubi sparse +14.3° perc. +14° prob. 74 % 1.5 ENE max 6.4 Grecale 85 % 1015 hPa 20 pioggia leggera +13.8° perc. +13.5° 0.18 mm 1.3 ENE max 6.6 Grecale 86 % 1017 hPa 23 nubi sparse +13.6° perc. +13.3° prob. 33 % 1.2 OSO max 6.9 Libeccio 88 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:49

