Previsioni Meteo Mascalucia: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

Le previsioni meteo per Mascalucia di Venerdì 22 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che oscillerà intorno ai 13,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 40,5 km/h. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 17,5°C entro le 09:00.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo indicano una progressiva diminuzione della copertura nuvolosa, con un ritorno a condizioni di nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno attorno ai 20,1°C a mezzogiorno, mentre nel pomeriggio si assisterà a un leggero calo, con valori che scenderanno fino a 15,8°C entro le 17:00. La velocità del vento si manterrà sostenuta, con intensità che varieranno tra 19,4 km/h e 26,5 km/h.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi intorno al 2% durante gran parte della giornata. Tuttavia, nella sera, la probabilità di pioggia aumenterà leggermente, raggiungendo il 26%.

In conclusione, le previsioni meteo per Mascalucia indicano una giornata variabile, con temperature miti e un vento moderato. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa, che potrebbe portare a condizioni più instabili. Pertanto, sarà opportuno monitorare le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti significativi.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.6° perc. +13.1° Assenti 18.4 O max 38.4 Ponente 81 % 1011 hPa 5 nubi sparse +14.1° perc. +13.5° Assenti 19.2 O max 41.7 Ponente 76 % 1010 hPa 8 cielo coperto +16.2° perc. +15.7° prob. 2 % 18.6 O max 36.1 Ponente 68 % 1012 hPa 11 nubi sparse +19.9° perc. +19.4° Assenti 26.4 OSO max 45.7 Libeccio 56 % 1010 hPa 14 nubi sparse +19.1° perc. +18.5° prob. 10 % 23.3 OSO max 36.8 Libeccio 56 % 1010 hPa 17 nubi sparse +15.8° perc. +15.4° prob. 13 % 18.1 O max 31.2 Ponente 75 % 1011 hPa 20 cielo coperto +15.6° perc. +15° prob. 26 % 15.4 ONO max 28.3 Maestrale 69 % 1013 hPa 23 cielo coperto +14.6° perc. +13.9° prob. 25 % 14.3 ONO max 28.4 Maestrale 68 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:43

