Previsioni Meteo Mascalucia: il bollettino per la prossima settimana 18 – 21 Novembre

Nella notte di Lunedì 18 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole e una temperatura di circa +12,5°C, con una percezione di +11,2°C. Il vento soffierà a 8,2 km/h da Ovest-Nord Ovest. Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che raggiungeranno +18,8°C. Nel pomeriggio, si manterrà sereno con una massima di 19°C. Martedì, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che toccheranno i 19,7°C. Mercoledì, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni, con temperature massime di 19,5°C. Venti moderati e umidità variabile caratterizzeranno i giorni successivi.

Lunedì 18 Novembre

Nella notte di Lunedì 18 Novembre, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura nuvolosa del 12%. La temperatura si attesterà intorno ai +12,5°C, mentre la temperatura percepita sarà di +11,2°C. La velocità del vento sarà di 8,2 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 11,2 km/h. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità si manterrà al 53% con una pressione atmosferica di 1016 hPa.

Proseguendo verso l’alba, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 63%. La temperatura salirà leggermente a +12,6°C e la temperatura percepita rimarrà stabile a +11,2°C. La velocità del vento diminuirà a 7,9 km/h da Nord Ovest, con raffiche di 9,6 km/h. Anche in questa fascia oraria non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà al 53%.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo +17,6°C alle 10:00 e +18,8°C alle 12:00. La temperatura percepita sarà di +17,8°C. La velocità del vento varierà tra 3,1 km/h e 4,6 km/h, proveniente principalmente da Sud Ovest. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità scenderà fino al 44%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una leggera copertura nuvolosa che non supererà il 4%. La temperatura massima si attesterà intorno ai 19°C alle 13:00, mentre la temperatura percepita sarà di 18,1°C. La velocità del vento si manterrà tra 4,2 km/h e 5 km/h, con direzione variabile. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni e l’umidità si manterrà attorno al 44%.

Infine, nella sera, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 41%. Le temperature scenderanno a +14,2°C alle 19:00 e a +13,7°C alle 21:00. La temperatura percepita sarà di +13,2°C. La velocità del vento sarà di 4 km/h da Nord Ovest, con raffiche di 4,3 km/h. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità si attesterà al 57%.

Martedì 19 Novembre

Nella notte di Martedì 19 Novembre, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa del 12%. La temperatura si attesterà intorno ai +13°C, mentre la temperatura percepita sarà di +11,9°C. La velocità del vento sarà di 4,7 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 5,7 km/h. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità si manterrà al 58%.

Proseguendo verso l’alba, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 3%. La temperatura scenderà leggermente a +12,9°C e la temperatura percepita sarà di +11,7°C. La velocità del vento aumenterà a 4,4 km/h da Nord Ovest, con raffiche di 5,5 km/h. Anche in questa fascia oraria non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà al 59%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature saliranno fino a +19,5°C alle 12:00, con una temperatura percepita di 18,6°C. La velocità del vento varierà tra 6,3 km/h e 9,4 km/h, proveniente principalmente da Ovest-Sud Ovest. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità scenderà fino al 45%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una leggera copertura nuvolosa che non supererà il 14%. La temperatura massima si attesterà intorno ai 19,7°C alle 13:00, mentre la temperatura percepita sarà di 18,9°C. La velocità del vento si manterrà tra 9 km/h e 9,4 km/h, con direzione variabile. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni e l’umidità si manterrà attorno al 46%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature scenderanno a +14,1°C alle 21:00 e a +14°C alle 22:00. La temperatura percepita sarà di +13,4°C. La velocità del vento sarà di 10,3 km/h da Ovest-Nord Ovest, con raffiche di 18,4 km/h. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità si attesterà al 73%.

Mercoledì 20 Novembre

Nella notte di Mercoledì 20 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 1%. La temperatura si attesterà intorno ai +13,8°C, mentre la temperatura percepita sarà di +13,1°C. La velocità del vento sarà di 11,1 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 19,7 km/h. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità si manterrà al 71%.

Proseguendo verso l’alba, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. La temperatura scenderà leggermente a +13,7°C e la temperatura percepita sarà di +12,9°C. La velocità del vento aumenterà a 12,2 km/h da Ovest-Nord Ovest, con raffiche di 21,6 km/h. Anche in questa fascia oraria non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà al 71%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno fino a +19,5°C alle 12:00, con una temperatura percepita di 19°C. La velocità del vento varierà tra 20,1 km/h e 24 km/h, proveniente principalmente da Ovest. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità scenderà fino al 58%.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 40%. La temperatura massima si attesterà intorno ai 19,5°C alle 13:00, mentre la temperatura percepita sarà di 19°C. La velocità del vento si manterrà tra 22,9 km/h e 39,9 km/h, con direzione variabile. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni e l’umidità si manterrà attorno al 58%.

Infine, nella sera, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno a +14,8°C alle 21:00 e a +14,5°C alle 22:00. La temperatura percepita sarà di +14,2°C. La velocità del vento sarà di 20,1 km/h da Ovest, con raffiche di 35,5 km/h. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità si attesterà al 75%.

Giovedì 21 Novembre

Nella notte di Giovedì 21 Novembre, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’82%. La temperatura si attesterà intorno ai +14,1°C, mentre la temperatura percepita sarà di +13,5°C. La velocità del vento sarà di 20,8 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 37,7 km/h. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità si manterrà al 74%.

Proseguendo verso l’alba, il cielo rimarrà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 37%. La temperatura scenderà leggermente a +14°C e la temperatura percepita sarà di +13,4°C. La velocità del vento aumenterà a 19,4 km/h da Ovest, con raffiche di 38 km/h. Anche in questa fascia oraria non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà al 73%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto con una copertura nuvolosa dell’88%. Le temperature saliranno fino a +16,3°C alle 10:00, con una temperatura percepita di 15,4°C. La velocità del vento varierà tra 20,4 km/h e 20,9 km/h, proveniente principalmente da Ovest-Nord Ovest. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità scenderà fino al 52%.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 76%. La temperatura massima si attesterà intorno ai 16,3°C alle 11:00, mentre la temperatura percepita sarà di 15,3°C. La velocità del vento si manterrà tra 20,8 km/h e 35,5 km/h, con direzione variabile. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni e l’umidità si manterrà attorno al 51%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto con una copertura nuvolosa del 95%. Le temperature scenderanno a +14,5°C alle 22:00 e a +14,3°C alle 23:00. La temperatura percepita sarà di +13,8°C. La velocità del vento sarà di 19,9 km/h da Ovest, con raffiche di 35,6 km/h. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità si attesterà al 74%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un clima prevalentemente sereno e temperato, con temperature che varieranno tra i +12°C e i +19°C. I venti saranno generalmente leggeri, con occasionali raffiche più forti, specialmente nella giornata di Mercoledì. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questi giorni ideali per attività all’aperto.

