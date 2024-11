Previsioni Meteo Mascalucia: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mascalucia di Domenica 17 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 17°C nel pomeriggio, mantenendo un clima gradevole e senza precipitazioni.

Nel dettaglio, durante la notte, il meteo si presenterà stabile, con una copertura nuvolosa minima, pari al 2%. Le temperature percepite si manterranno attorno ai 10°C, con un’umidità che si aggirerà intorno al 76%. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 4,6 km/h e i 5,1 km/h, rendendo la situazione meteorologica piuttosto tranquilla.

Con l’arrivo della mattina, il meteo continuerà a rimanere sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 16,7°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo al 44%, mentre la velocità del vento si manterrà leggera, con valori attorno ai 5,3 km/h. Questo clima favorevole favorirà attività all’aperto e momenti di svago.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 17,1°C, con un cielo ancora completamente sereno. L’intensità del vento rimarrà bassa, contribuendo a un’atmosfera piacevole. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1017 hPa, segno di stabilità meteorologica.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12°C. Tuttavia, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 3%. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range di brezza leggera, rendendo la serata ancora confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mascalucia indicano una giornata di Domenica 17 Novembre all’insegna del bel tempo e delle temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con possibilità di un leggero calo termico, ma senza significative variazioni nel meteo. Gli abitanti di Mascalucia potranno quindi godere di un clima ideale per attività all’aperto e momenti di relax.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Mascalucia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.6° perc. +9.6° Assenti 4.6 NO max 5.7 Maestrale 71 % 1020 hPa 5 cielo sereno +10.3° perc. +9.1° Assenti 5.3 NO max 5.4 Maestrale 68 % 1020 hPa 8 cielo sereno +13.3° perc. +12.1° Assenti 4.5 O max 7.2 Ponente 55 % 1020 hPa 11 cielo sereno +16.2° perc. +15° Assenti 4.6 OSO max 8.9 Libeccio 46 % 1018 hPa 14 cielo sereno +17° perc. +15.9° Assenti 2.4 S max 8 Ostro 42 % 1017 hPa 17 cielo sereno +13.4° perc. +12.2° Assenti 2.3 N max 5 Tramontana 57 % 1017 hPa 20 cielo sereno +12.8° perc. +11.6° Assenti 6.8 ONO max 7.9 Maestrale 57 % 1017 hPa 23 cielo sereno +12.6° perc. +11.3° Assenti 9 ONO max 14.1 Maestrale 53 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:46

