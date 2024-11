Previsioni Meteo Mascalucia: tutti i dettagli per il weekend 28 – 30 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il tempo sarà caratterizzato da poche nuvole e una temperatura di circa +12,6°C, con umidità al 77% e vento da Ovest-Nord Ovest a 6 km/h. Durante la mattina, la temperatura salirà fino a +18,1°C, mantenendo una copertura nuvolosa del 35%. Nel pomeriggio, si prevede un clima sereno con temperature intorno ai 16,4°C. La sera, le temperature caleranno a +13,4°C. Venerdì, il cielo sarà sereno con temperature che raggiungeranno +18°C. Sabato, invece, si prevede un cielo coperto e piogge leggere, con temperature in calo fino a +8,5°C.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il tempo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa +12,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 16%, con una velocità del vento di 6 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 77%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa. Le condizioni rimarranno stabili, senza precipitazioni previste.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mostrare poche nuvole, con una temperatura che salirà fino a +18,1°C entro le ore 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 35%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,4 km/h e 5,1 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Sud-Sud Ovest. L’umidità scenderà al 51%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa.

Nel pomeriggio, il tempo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole. Le temperature si manterranno intorno ai 16,4°C alle ore 15:00. La copertura nuvolosa sarà del 21% e il vento si presenterà come una brezza leggera, con velocità che varieranno tra 3 km/h e 5,4 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 64%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà ancora con poche nuvole, con temperature in calo fino a +13,4°C alle ore 20:00. La copertura nuvolosa scenderà al 9%, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 74%, con una pressione atmosferica di 1024 hPa. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

Venerdì 29 Novembre

La notte di Venerdì 29 Novembre si presenterà con un cielo sereno e una temperatura di circa +12,8°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, solo del 5%, e la velocità del vento si attesterà attorno agli 8,4 km/h da Ovest-Nord Ovest. L’umidità rimarrà al 75%, con una pressione atmosferica di 1023 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mantenersi sereno, con temperature che saliranno fino a +18°C entro le ore 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 1%, garantendo una giornata soleggiata. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 4,8 km/h e 5,6 km/h, con direzione prevalentemente da Ovest. L’umidità scenderà al 50%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 16,5°C alle ore 15:00. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un valore dello 0%. La velocità del vento si presenterà come una brezza leggera, con valori che varieranno tra 2,8 km/h e 4,5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 55%.

Nella sera, il cielo si coprirà gradualmente, passando a cielo coperto con una temperatura in calo fino a +13,1°C alle ore 21:00. La copertura nuvolosa sarà del 100%, e la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 6,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70%, con una pressione atmosferica di 1019 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative.

Sabato 30 Novembre

La notte di Sabato 30 Novembre si presenterà con un cielo coperto e una temperatura di circa +12,6°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 99%, con una velocità del vento di 8,4 km/h da Ovest-Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 66%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1017 hPa. Si prevede una probabilità di precipitazioni del 13%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 12,3°C alle ore 09:00. La copertura nuvolosa sarà del 82%, e si prevede un incremento delle precipitazioni con pioggia leggera. La velocità del vento varierà tra 4,8 km/h e 6,9 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 67%.

Nel pomeriggio, il tempo continuerà a essere instabile, con pioggia leggera prevista. Le temperature scenderanno fino a +11,5°C alle ore 15:00. La copertura nuvolosa sarà del 22%, e la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 17,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 55%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature in calo fino a +8,5°C alle ore 20:00. La copertura nuvolosa sarà del 57%, e si prevede ancora pioggia leggera. La velocità del vento si manterrà attorno ai 11,1 km/h, con un’umidità che raggiungerà il 70%.

In conclusione, il fine settimana a Mascalucia si presenterà con un inizio soleggiato e piacevole, ma si prevede un cambiamento significativo nel tempo con l’arrivo di piogge leggere nella giornata di Sabato. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare del Venerdì, mentre Sabato richiederà un abbigliamento adeguato e un ombrello a portata di mano.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.