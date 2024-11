Previsioni Meteo Massa: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Massa indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un netto cambiamento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. La notte si presenterà con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 7,6°C, mentre la mattina porterà un miglioramento temporaneo con poche nuvole e temperature in lieve aumento. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che culminerà in piogge a partire dalla tarda mattinata fino a sera. Le temperature massime raggiungeranno i 14,9°C in serata, accompagnate da venti sostenuti.

Durante la notte, Massa avrà un cielo prevalentemente coperto, con una temperatura che si manterrà attorno ai 7,6°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 94%, e il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 10,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 50%, creando un’atmosfera piuttosto fresca.

Nella mattina, il cielo si schiarirà leggermente, con la presenza di poche nuvole e temperature che saliranno fino a 11°C intorno alle 11:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 6,4 km/h, mentre l’umidità scenderà al 42%. Questo periodo di bel tempo sarà però breve, poiché nel pomeriggio il cielo si coprirà nuovamente, portando a un aumento della nuvolosità e a temperature che si stabilizzeranno intorno ai 10,1°C.

A partire dalle 16:00, si prevederanno piogge leggere, che diventeranno moderate nel corso della sera. Le precipitazioni inizieranno a intensificarsi, con valori che raggiungeranno i 5,19 mm di pioggia entro le 19:00. Le temperature continueranno a salire, toccando i 14,9°C in serata, mentre il vento si farà più forte, con raffiche che potranno superare i 70 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Massa nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un miglioramento temporaneo nella mattina di domani, seguito da un ritorno della pioggia nel pomeriggio e nella sera. Si consiglia di prepararsi a condizioni meteorologiche instabili e di prestare attenzione agli avvisi di maltempo, poiché le previsioni meteo suggeriscono un aumento dell’intensità delle precipitazioni e dei venti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Massa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +7.6° perc. +6.6° Assenti 6.2 ENE max 7.6 Grecale 56 % 1006 hPa 5 cielo coperto +7.2° perc. +5.9° Assenti 7.1 NE max 6.2 Grecale 55 % 1007 hPa 8 poche nuvole +8.4° perc. +8.4° Assenti 4.5 ENE max 5 Grecale 48 % 1009 hPa 11 poche nuvole +11° perc. +9.2° Assenti 6.4 SSE max 7.8 Scirocco 42 % 1007 hPa 14 cielo coperto +10.8° perc. +9.3° Assenti 12.2 SE max 17.4 Scirocco 54 % 1004 hPa 17 pioggia leggera +10.5° perc. +9.8° 0.97 mm 22.8 OSO max 43.1 Libeccio 84 % 1001 hPa 20 pioggia moderata +13.7° perc. +13.6° 3.31 mm 39.3 SO max 69.3 Libeccio 94 % 997 hPa 23 pioggia moderata +14.9° perc. +14.8° 1.86 mm 45 OSO max 77.8 Libeccio 91 % 993 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 16:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.