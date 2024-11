Previsioni Meteo Massa: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Massa indicano un Giovedì 14 Novembre caratterizzato da condizioni prevalentemente serene, con un graduale miglioramento rispetto alle ore notturne. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 10,8°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 94%, e il vento soffierà da Nord-Est a una velocità di circa 6,3 km/h. Con l’arrivo del mattino, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’apertura di schiarite e un aumento delle temperature.

Nella mattina, il cielo passerà da coperto a parzialmente nuvoloso, con temperature che varieranno da 9,5°C a 14°C. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, scendendo fino al 44% intorno a mezzogiorno. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Est, mantenendo una velocità moderata che varierà tra 6,5 km/h e 11,6 km/h. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 43%, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno il picco di 14°C alle ore 12:00 e scenderanno gradualmente fino a 10,1°C alle 17:00. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con valori inferiori al 1%. Il vento rimarrà leggero, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 64%, contribuendo a un clima fresco e gradevole.

La sera porterà con sé un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 9,1°C. Le condizioni di vento rimarranno simili a quelle del pomeriggio, con una leggera brezza da Nord-Est. L’umidità si attesterà intorno al 59%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1022 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Massa nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità e bel tempo, con temperature che si manterranno fresche ma gradevoli. Domani, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un lieve aumento della nuvolosità, senza però previsioni di precipitazioni significative. Gli amanti del sole e delle giornate all’aperto troveranno quindi in questo Giovedì un’ottima occasione per godere di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Massa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +10.3° perc. +8.9° Assenti 6.5 NE max 7.3 Grecale 57 % 1019 hPa 5 cielo coperto +9.8° perc. +8.5° Assenti 9.2 NNE max 10.4 Grecale 69 % 1020 hPa 8 nubi sparse +10.5° perc. +9.4° Assenti 10.3 NNE max 12.4 Grecale 68 % 1021 hPa 11 nubi sparse +13.8° perc. +12.3° Assenti 6.5 NE max 12.3 Grecale 44 % 1020 hPa 14 cielo sereno +13.5° perc. +12.1° Assenti 4.4 NNE max 8.4 Grecale 46 % 1019 hPa 17 cielo sereno +10.1° perc. +8.9° Assenti 9.6 NNE max 9.6 Grecale 64 % 1021 hPa 20 cielo sereno +9.2° perc. +7.7° Assenti 9.8 NNE max 10.2 Grecale 59 % 1022 hPa 23 cielo sereno +9.1° perc. +8° Assenti 7.8 NE max 7.8 Grecale 59 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:51

