Previsioni Meteo Massa: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

Le previsioni meteo per Massa di Sabato 2 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature miti. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole, mentre nella mattina ci sarà un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Nel pomeriggio, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, ma non si prevedono eventi piovosi. La sera porterà un graduale abbassamento delle temperature, mantenendo comunque condizioni di stabilità atmosferica.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il meteo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di +15,5°C, che scenderà leggermente fino a +15°C alle 03:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 62%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Nella mattina, il cielo si manterrà sereno fino alle 08:00, quando si registrerà una temperatura di +17°C. Con l’avanzare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 59% alle 12:00, con temperature che toccheranno i 19,2°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo con nubi sparse, con temperature che varieranno tra 19,3°C e 18,4°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 81% alle 13:00, per poi diminuire nel corso delle ore successive. La velocità del vento rimarrà contenuta, con intensità che non supereranno i 4,5 km/h.

La sera si presenterà con temperature in calo, passando da 16,3°C alle 18:00 a 15,5°C alle 23:00. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 12% e il 37%, senza alcuna previsione di pioggia. L’umidità si attesterà attorno al 61%, garantendo un clima secco e gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Massa nei prossimi giorni evidenziano un clima stabile e temperato, con temperature che si manterranno su valori miti e senza significative variazioni. Domani, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Dopodomani, le condizioni atmosferiche dovrebbero rimanere simili, con un clima piacevole e sereno. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere di una giornata all’insegna del sole e della tranquillità.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Massa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +15.1° perc. +14.3° Assenti 5.9 NE max 5.2 Grecale 61 % 1023 hPa 5 poche nuvole +14.6° perc. +13.8° Assenti 5.8 NE max 5 Grecale 62 % 1023 hPa 8 poche nuvole +17° perc. +16.3° Assenti 2.8 ENE max 3.5 Grecale 58 % 1023 hPa 11 nubi sparse +19.1° perc. +18.5° Assenti 4.1 SSO max 2.3 Libeccio 55 % 1023 hPa 14 nubi sparse +19.2° perc. +18.7° Assenti 3.3 OSO max 1.9 Libeccio 59 % 1022 hPa 17 nubi sparse +16.4° perc. +16° Assenti 4.5 NNE max 4.5 Grecale 72 % 1023 hPa 20 poche nuvole +16° perc. +15.5° Assenti 6.4 NNE max 5.6 Grecale 70 % 1024 hPa 23 nubi sparse +15.5° perc. +14.7° Assenti 7.4 NE max 6.3 Grecale 61 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:04

