Previsioni Meteo Massa: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

Nella giornata di Venerdì 22 Novembre, Massa si troverà a vivere condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da piogge leggere durante le prime ore e un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano una transizione da un clima umido e nuvoloso a condizioni più serene, con temperature che si manterranno relativamente fresche.

Durante la notte, le previsioni del tempo evidenzieranno la presenza di pioggia leggera, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che si attesteranno intorno ai 14,3°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 45,3 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 72 km/h, creando una sensazione di burrasca. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica sarà di 993 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Le piogge si attenueranno, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature scenderanno leggermente, oscillando tra i 10,7°C e i 12,9°C. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con valori che varieranno tra 8,4 km/h e 14,8 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 53% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse, ma le temperature continueranno a calare, arrivando a un massimo di 13,6°C. La brezza si farà più leggera, con velocità attorno ai 11 km/h. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 24%, mentre la pressione atmosferica aumenterà, segnalando un miglioramento delle condizioni generali.

Con l’arrivo della sera, Massa potrà godere di un cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 7,2°C. Il vento si manterrà debole, con velocità comprese tra 10,9 km/h e 11,4 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 37%, offrendo una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Massa indicano un miglioramento significativo delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata di Venerdì. Dopo una notte caratterizzata da piogge e vento forte, si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, con un clima più sereno previsto per la sera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore stabilizzarsi delle condizioni, con temperature in lieve aumento e cieli prevalentemente sereni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Massa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13° perc. +12.4° prob. 12 % 33.6 OSO max 61.4 Libeccio 75 % 993 hPa 5 pioggia leggera +10.9° perc. +10.2° 0.15 mm 11.3 O max 13.8 Ponente 83 % 996 hPa 8 nubi sparse +11° perc. +9.9° Assenti 10.3 N max 16.5 Tramontana 67 % 1001 hPa 11 poche nuvole +13.5° perc. +11.7° Assenti 15 NNO max 28.5 Maestrale 31 % 1004 hPa 14 nubi sparse +13.2° perc. +11.3° Assenti 11.5 NNO max 15.8 Maestrale 28 % 1006 hPa 17 nubi sparse +9.4° perc. +7.7° Assenti 11.4 NE max 11.7 Grecale 37 % 1010 hPa 20 cielo sereno +7.7° perc. +5.6° Assenti 11.4 NNE max 11.5 Grecale 37 % 1014 hPa 23 cielo sereno +7.2° perc. +5.1° Assenti 10.9 NE max 11.4 Grecale 37 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:45

