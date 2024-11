Previsioni Meteo Massafra: il bollettino per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Sabato 16 Novembre a Massafra si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma nel corso della mattina si assisterà a un graduale miglioramento, con la presenza di poche nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 11,8°C all’inizio della giornata, per poi salire fino a 15,1°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 27,2 km/h.

Nel dettaglio, durante la notte il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 98%. Le temperature percepite si aggireranno attorno ai 10,9°C, mentre l’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 68%. La velocità del vento sarà sostenuta, con valori che raggiungeranno i 27,2 km/h da Nord-Nord Ovest.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a poche nuvole. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 14,8°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento si manterrà attorno ai 22,5 km/h, creando una leggera brezza vivace. L’umidità, pur rimanendo elevata, inizierà a scendere, portandosi intorno al 55%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno, con temperature che toccheranno il picco di 15,1°C. Le condizioni di bel tempo continueranno a dominare, con una copertura nuvolosa che si ridurrà a zero. La brezza vivace accompagnerà la giornata, mantenendo la sensazione di freschezza. L’umidità si stabilizzerà attorno al 53%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1020 hPa.

La sera si preannuncia altrettanto serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 9,7°C. La velocità del vento diminuirà, portandosi a valori più contenuti, intorno ai 8 km/h, creando un’atmosfera tranquilla e piacevole. L’umidità rimarrà alta, intorno al 79%, ma senza precipitazioni previste.

In conclusione, le previsioni meteo per Massafra indicano una giornata di bel tempo con temperature fresche e una leggera brezza. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento delle temperature e un cielo sereno. Gli amanti del sole e delle passeggiate all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione nelle previsioni del tempo per i giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Massafra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.2° perc. +10.3° prob. 6 % 24.5 NNO max 42.6 Maestrale 72 % 1020 hPa 5 nubi sparse +9.9° perc. +7° prob. 1 % 22.5 NO max 40.6 Maestrale 79 % 1021 hPa 8 nubi sparse +12.6° perc. +11.6° Assenti 24.9 NNO max 34.9 Maestrale 65 % 1022 hPa 11 poche nuvole +14.8° perc. +13.8° Assenti 22.5 NNO max 23.9 Maestrale 55 % 1021 hPa 14 cielo sereno +14.6° perc. +13.6° Assenti 21 NNO max 23.3 Maestrale 55 % 1020 hPa 17 cielo sereno +11.2° perc. +10.3° Assenti 13 NNO max 22.5 Maestrale 73 % 1021 hPa 20 cielo sereno +10.4° perc. +9.6° Assenti 10.7 NNO max 16.1 Maestrale 78 % 1021 hPa 23 cielo sereno +9.7° perc. +8.7° Assenti 8 NNO max 9.2 Maestrale 79 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:31

