Previsioni Meteo Massafra: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

Le previsioni meteo per Massafra di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con una predominanza di nuvolosità e occasionali piogge. Durante la notte, la pioggia leggera continuerà a interessare la zona, con temperature che si attesteranno intorno ai 10°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà l’83%. I venti, provenienti da Nord-Ovest, si presenteranno freschi, con velocità che supereranno i 25 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che sostituiranno il cielo coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 12°C intorno alle 11:00. Tuttavia, non mancheranno le piogge leggere, specialmente nelle prime ore, con accumuli di circa 0.22 mm. I venti continueranno a mantenere una certa intensità, con raffiche che potranno arrivare fino a 46 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno ulteriormente, ma la nuvolosità rimarrà presente. Le temperature si manterranno attorno ai 11°C, con una leggera diminuzione della probabilità di precipitazioni. Il cielo sarà prevalentemente coperto, ma non si prevedono eventi piovosi significativi. I venti, sempre da Nord-Ovest, continueranno a soffiare con intensità, rendendo l’aria fresca e ventilata.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 10°C. La nuvolosità si manterrà, ma le probabilità di pioggia saranno minime, con il cielo che si presenterà a tratti sereno. I venti, sebbene meno intensi rispetto al pomeriggio, continueranno a soffiare con velocità considerevoli, mantenendo un clima fresco.

In conclusione, le previsioni del tempo per Massafra nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilizzazione, con un possibile miglioramento delle condizioni meteo. Sabato e Domenica potrebbero portare cieli più sereni e temperature in lieve aumento, favorendo un clima più gradevole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica è sempre presente in questa stagione.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Massafra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +9.9° perc. +7° 0.12 mm 22.7 NNO max 35.3 Maestrale 82 % 1017 hPa 5 cielo coperto +9.6° perc. +6.7° prob. 71 % 22.7 NNO max 37.8 Maestrale 84 % 1017 hPa 8 nubi sparse +10.9° perc. +10.1° prob. 34 % 29.4 NO max 40.9 Maestrale 79 % 1018 hPa 11 nubi sparse +12° perc. +11.2° prob. 31 % 32 NO max 40.2 Maestrale 72 % 1017 hPa 14 pioggia leggera +11.2° perc. +10.4° 0.17 mm 31.1 NO max 45.9 Maestrale 79 % 1017 hPa 17 cielo coperto +11.9° perc. +11° prob. 52 % 25.3 NNO max 41.7 Maestrale 71 % 1018 hPa 20 nubi sparse +10.8° perc. +9.8° prob. 1 % 29.3 NO max 51.9 Maestrale 69 % 1018 hPa 23 nubi sparse +11° perc. +10° Assenti 28.9 NO max 52.3 Maestrale 73 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:31

