Previsioni Meteo Massafra: tutti i dettagli per domani domenica 3 novembre

Le condizioni meteo di Domenica 3 Novembre a Massafra si presenteranno prevalentemente serene durante la mattina, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno da un minimo di 14°C durante la notte a un massimo di 21,6°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 32,9 km/h nel pomeriggio. L’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, oscillando tra il 49% e l’84%.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La ventilazione sarà leggera, con una velocità di circa 11,7 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, intorno al 77%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 21,6°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione si intensificherà leggermente, con velocità che potranno arrivare a 15 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 49%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, contribuendo a mantenere condizioni di bel tempo.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature inizieranno a calare, scendendo fino a 16,3°C entro le ore serali. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno raggiungere i 32,9 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, portandosi fino all’81%.

La sera porterà un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La ventilazione continuerà a essere presente, mantenendo un’intensità di 13,9 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Massafra nei prossimi giorni evidenzieranno un’ulteriore instabilità, con possibilità di un aumento della copertura nuvolosa e temperature in calo. Si consiglia di monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti significativi, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di vento e umidità.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Massafra

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.1° perc. +13.6° Assenti 13.5 NNO max 28.3 Maestrale 77 % 1022 hPa 5 cielo sereno +13.7° perc. +13.3° Assenti 11.7 NNO max 23.8 Maestrale 83 % 1023 hPa 8 cielo sereno +18° perc. +17.6° Assenti 15.8 NNO max 22.9 Maestrale 65 % 1024 hPa 11 cielo sereno +21.4° perc. +20.8° Assenti 13.4 N max 14.5 Tramontana 49 % 1023 hPa 14 cielo sereno +20.3° perc. +19.9° Assenti 20.1 N max 21.6 Tramontana 56 % 1023 hPa 17 cielo sereno +16.3° perc. +16.1° Assenti 18.8 N max 32.9 Tramontana 81 % 1023 hPa 20 nubi sparse +15.5° perc. +15.4° Assenti 15 N max 28.7 Tramontana 85 % 1024 hPa 23 nubi sparse +15.1° perc. +14.9° Assenti 14.9 NNO max 26.5 Maestrale 83 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 16:42

