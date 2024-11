Previsioni Meteo Massafra: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Massafra si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14°C. La mattina si presenterà con poche nuvole e un incremento graduale delle temperature, che raggiungeranno circa 18°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero calo termico, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. La sera porterà nuovamente un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 14°C.

Durante la notte, le condizioni meteo a Massafra saranno caratterizzate da nubi sparse e una temperatura di circa 14°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9,2 km/h, proveniente da Sud-Sud Ovest, con una copertura nuvolosa del 51%. La mattina si aprirà con un cielo sereno e temperature in aumento, che toccheranno i 15,6°C alle ore 8:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 12,8 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà per lo più sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12,8 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 20,8 km/h. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con valori che non supereranno il 14%.

La sera porterà un leggero aumento della nuvolosità, ma le temperature rimarranno miti, intorno ai 14°C. La velocità del vento si attesterà attorno ai 12,2 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 27,6 km/h. La copertura nuvolosa si aggirerà attorno al 31%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Massafra indicano un mantenimento di condizioni stabili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Domani, ci si aspetta un ulteriore incremento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe verificarsi un lieve abbassamento termico. Le previsioni del tempo suggeriscono di godere di queste giornate miti, approfittando delle condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Massafra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.3° perc. +13° prob. 9 % 6.7 SSO max 11.3 Libeccio 86 % 1015 hPa 5 poche nuvole +12.9° perc. +12.5° prob. 2 % 6.5 S max 13.2 Ostro 86 % 1014 hPa 8 poche nuvole +15.6° perc. +15.2° prob. 2 % 12.8 SSO max 18.8 Libeccio 75 % 1015 hPa 11 nubi sparse +17.9° perc. +17.5° prob. 6 % 17.9 SSO max 20.6 Libeccio 65 % 1014 hPa 14 poche nuvole +17.8° perc. +17.4° Assenti 14.7 S max 18.6 Ostro 65 % 1012 hPa 17 poche nuvole +15.3° perc. +14.8° Assenti 10.8 SO max 25.6 Libeccio 74 % 1012 hPa 20 nubi sparse +14.4° perc. +13.7° Assenti 13.4 OSO max 26.5 Libeccio 69 % 1013 hPa 23 poche nuvole +13.9° perc. +13.3° Assenti 12.6 SO max 30.6 Libeccio 73 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:29

