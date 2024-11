Previsioni Meteo Massafra: tutti i dettagli per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Massafra indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno con poche nuvole. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i +11,5°C della notte e i +17,4°C nel corso della mattina. La presenza di nubi sparse sarà più evidente nelle prime ore del giorno, ma si prevede un miglioramento con l’avanzare della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7,6 km/h, contribuendo a rendere l’atmosfera gradevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai +11,5°C, con un cielo sereno che favorirà un abbassamento dell’umidità. La copertura nuvolosa sarà minima, con un valore che non supererà il 4%. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +17,4°C entro le ore 12:00. Durante questa fascia oraria, il cielo si presenterà con poche nuvole e l’umidità scenderà ulteriormente, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si stabilizzeranno intorno ai +15,1°C alle ore 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 12%, e il vento continuerà a soffiare da sud, mantenendo una leggera brezza. L’umidità aumenterà leggermente, ma non sarà sufficiente a creare disagio.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +12,4°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole, e l’umidità continuerà a mantenersi su valori elevati, attorno all’85%. La velocità del vento sarà moderata, contribuendo a mantenere un clima fresco e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Massafra nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo sereno. Non si prevedono precipitazioni significative, e il vento rimarrà generalmente leggero. Questo scenario favorirà attività all’aperto e momenti di svago, rendendo i prossimi giorni particolarmente piacevoli per i residenti e i visitatori della zona.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Massafra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +11.3° perc. +10.6° Assenti 6.8 NNO max 7.2 Maestrale 82 % 1023 hPa 5 nubi sparse +10.9° perc. +10.2° Assenti 3.3 N max 4 Tramontana 83 % 1023 hPa 8 poche nuvole +14° perc. +13.3° Assenti 1.1 NNO max 2.2 Maestrale 71 % 1024 hPa 11 poche nuvole +17° perc. +16.3° Assenti 3.6 SSO max 3.4 Libeccio 61 % 1023 hPa 14 poche nuvole +16.8° perc. +16.2° Assenti 6.2 S max 5.6 Ostro 64 % 1023 hPa 17 poche nuvole +13.5° perc. +13° Assenti 5.2 S max 6.3 Ostro 80 % 1024 hPa 20 poche nuvole +12.9° perc. +12.4° Assenti 3.7 SSE max 7.1 Scirocco 83 % 1024 hPa 23 poche nuvole +12.4° perc. +12° Assenti 1.6 SSE max 5.3 Scirocco 85 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:25

