Previsioni Meteo Massafra: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

Le previsioni meteo per Massafra di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse che si trasformeranno in un cielo coperto nel corso della mattinata. Le temperature oscilleranno tra i 12,4°C e i 19,5°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si manterrà piuttosto alta, raggiungendo il 87% in serata.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di circa 13,1°C. Con il passare delle ore, il cielo si coprirà sempre di più, portando la temperatura a scendere fino a 12,4°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 6,7 km/h, proveniente da Nord, con raffiche che potrebbero raggiungere i 9,9 km/h.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto con temperature che saliranno fino a 19,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà massima, con un’umidità che si manterrà attorno al 47%. Il vento continuerà a soffiare da Nord, con intensità che varierà tra i 8,2 km/h e i 10,8 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con nubi sparse e temperature che scenderanno gradualmente fino a 14,5°C. La brezza vivace si intensificherà, raggiungendo punte di 24,6 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando fino all’82%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 13,5°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità raggiungerà il suo picco con valori che toccheranno l’87%. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una velocità di circa 11 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Massafra indicano un Sabato nuvoloso, con temperature moderate e un aumento dell’umidità. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e un abbassamento dell’umidità, rendendo le temperature più gradevoli. Gli amanti del bel tempo potranno quindi sperare in un inizio settimana più sereno.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Massafra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.8° perc. +12° Assenti 7.3 N max 7.8 Tramontana 75 % 1026 hPa 5 cielo coperto +12.4° perc. +11.8° Assenti 8.9 N max 10.3 Tramontana 80 % 1025 hPa 8 nubi sparse +16.1° perc. +15.6° Assenti 10.9 N max 14.5 Tramontana 67 % 1025 hPa 11 nubi sparse +19.2° perc. +18.5° Assenti 8.2 N max 9.9 Tramontana 48 % 1023 hPa 14 nubi sparse +18.9° perc. +18.2° Assenti 12.9 NNE max 12.9 Grecale 53 % 1022 hPa 17 nubi sparse +14.5° perc. +14.2° Assenti 14.4 N max 24.6 Tramontana 82 % 1022 hPa 20 cielo coperto +13.9° perc. +13.6° Assenti 13 N max 25.3 Tramontana 85 % 1022 hPa 23 cielo coperto +13.5° perc. +13.2° Assenti 11 NNO max 22.7 Maestrale 87 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:36

