Previsioni Meteo Massarosa: il bollettino per domani sabato 9 novembre

Le previsioni meteo per Massarosa di Sabato 9 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,3°C. La situazione non migliorerà nelle ore successive, con la pioggia che si farà sentire già dalle prime luci dell’alba. La mattina porterà con sé un clima umido e temperature che varieranno tra i 14,1°C e i 15,6°C, accompagnate da una copertura nuvolosa al 100%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano che le piogge continueranno, sebbene con intensità variabile. Le temperature si manterranno attorno ai 14,8°C, mentre l’umidità si attesterà intorno all’87%. La brezza leggera proveniente da est-nord-est accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca. La sera non porterà miglioramenti, con temperature che scenderanno fino a 12,7°C e una copertura nuvolosa che rimarrà elevata.

In sintesi, le previsioni meteo per Massarosa di Sabato 9 Novembre indicano una giornata grigia e piovosa, con temperature fresche e un alto tasso di umidità. Le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti nei giorni successivi, con la possibilità di un proseguimento di cieli nuvolosi e piogge intermittenti. Pertanto, si consiglia di prepararsi a un fine settimana all’insegna della pioggia e di portare con sé un ombrello se si prevede di uscire.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Massarosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14.2° perc. +13.7° prob. 8 % 9.8 ENE max 13.7 Grecale 76 % 1025 hPa 5 pioggia leggera +14.2° perc. +13.7° 0.12 mm 8.1 ENE max 11.4 Grecale 81 % 1025 hPa 8 cielo coperto +14.6° perc. +14.3° prob. 26 % 5.2 E max 8.2 Levante 81 % 1025 hPa 11 pioggia leggera +15.5° perc. +15.2° 0.27 mm 5 E max 7.8 Levante 79 % 1024 hPa 14 pioggia leggera +14.8° perc. +14.6° 0.41 mm 4.2 NNE max 6.2 Grecale 87 % 1023 hPa 17 cielo coperto +14.4° perc. +14° prob. 31 % 5.3 NE max 5.9 Grecale 84 % 1023 hPa 20 cielo coperto +13.3° perc. +12.9° Assenti 5.1 NE max 5.5 Grecale 84 % 1023 hPa 23 cielo coperto +12.7° perc. +12.1° Assenti 7.1 ENE max 8.2 Grecale 82 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 16:56

