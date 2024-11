Previsioni Meteo Massarosa: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Massarosa di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 13°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con una percentuale che si avvicinerà al 100%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, oscillando attorno al 74%.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse, ma si evolverà rapidamente verso un cielo coperto. Le temperature percepite si manterranno tra i 9°C e i 10°C, con una leggera brezza proveniente da est. Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da un minimo di 10,6°C a un massimo di 13,7°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo un clima fresco ma non eccessivamente freddo.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 12°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un cielo prevalentemente coperto. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni significative, il che renderà la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene con un abbigliamento adeguato.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno nuovamente intorno ai 12°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. L’umidità si manterrà alta, intorno all’81%, creando una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Massarosa di Lunedì 25 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza variazioni drastiche. Gli amanti del clima fresco troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze autunnali della zona.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Massarosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +10.3° perc. +9.4° Assenti 9.8 E max 11.7 Levante 74 % 1030 hPa 5 cielo coperto +10.5° perc. +9.6° Assenti 8.2 E max 9.5 Levante 74 % 1029 hPa 8 cielo coperto +11.1° perc. +10.2° prob. 3 % 8.5 E max 10.6 Levante 74 % 1028 hPa 11 cielo coperto +13.4° perc. +12.6° Assenti 7.2 ESE max 10.3 Scirocco 69 % 1027 hPa 14 nubi sparse +13.5° perc. +12.9° Assenti 6 ESE max 8.2 Scirocco 75 % 1025 hPa 17 cielo coperto +12.5° perc. +11.9° Assenti 7.5 E max 9.1 Levante 80 % 1024 hPa 20 cielo coperto +12.5° perc. +11.9° Assenti 8.6 E max 10.7 Levante 81 % 1024 hPa 23 cielo coperto +12.2° perc. +11.7° Assenti 7.2 ENE max 8.6 Grecale 83 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 16:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.