Previsioni Meteo Massarosa: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

Le previsioni meteo per Martedì 12 Novembre a Massarosa indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 9,1°C, con una leggera diminuzione fino a 8,5°C nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100% già dalle prime ore del giorno. I venti soffieranno da est-nord-est con intensità variabile, ma generalmente moderata.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 15°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa continuerà a mantenersi al 100%, con una leggera probabilità di precipitazioni, ma senza fenomeni significativi. I venti si presenteranno con una velocità di circa 10-15 km/h, rendendo l’aria fresca ma non eccessivamente fredda.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 14-15°C. La situazione meteorologica rimarrà invariata, con cielo coperto e umidità che si attesterà intorno al 59%. I venti, che si presenteranno più tesi, potranno raggiungere punte di 28,8 km/h, rendendo la sensazione di freddo più accentuata.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a calare, scendendo fino a 9°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 75%. I venti si manterranno moderati, con una velocità di circa 10-12 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Massarosa non mostrano significative variazioni. Si prevede un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori freschi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe farsi vedere solo nei giorni successivi, quando le condizioni meteo potrebbero finalmente migliorare.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Massarosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8.8° perc. +7° Assenti 11.1 ENE max 14 Grecale 63 % 1019 hPa 5 cielo coperto +8.5° perc. +6.7° Assenti 10.9 ENE max 14.1 Grecale 71 % 1019 hPa 8 cielo coperto +10.6° perc. +9.6° Assenti 9.3 ENE max 14 Grecale 71 % 1020 hPa 11 cielo coperto +15° perc. +14° Assenti 13.5 ENE max 22.3 Grecale 54 % 1019 hPa 14 cielo coperto +14.5° perc. +13.5° prob. 8 % 15.9 NE max 28.8 Grecale 59 % 1019 hPa 17 cielo coperto +11.1° perc. +10.2° Assenti 12 NE max 20 Grecale 74 % 1021 hPa 20 cielo coperto +10° perc. +8.4° Assenti 11.6 NE max 15.8 Grecale 73 % 1022 hPa 23 cielo coperto +9.2° perc. +7.6° Assenti 10.3 NE max 12.9 Grecale 73 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 16:53

