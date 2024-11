Previsioni Meteo Massarosa: tutti i dettagli per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Massarosa di Mercoledì 20 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, accompagnate da un cielo coperto e temperature che si manterranno attorno ai 15°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 62 km/h. Con l’arrivo della mattina, le piogge continueranno, mantenendo una copertura nuvolosa al 100% e temperature simili a quelle della notte. Nel pomeriggio, si prevede un leggero miglioramento, con la possibilità di schiarite, ma non mancheranno brevi rovesci. La temperatura percepita scenderà, raggiungendo valori attorno ai 14°C. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con un cielo che si presenterà nuovamente coperto.

Durante la notte, le condizioni meteo a Massarosa saranno caratterizzate da un cielo coperto e piogge leggere. La temperatura si attesterà intorno ai 15,1°C, con una temperatura percepita di 14,7°C. La velocità del vento sarà piuttosto elevata, con valori che raggiungeranno i 29,2 km/h da Ovest-Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà del 12%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 79%.

Nella mattina, le piogge continueranno a cadere, con una temperatura che si manterrà intorno ai 15,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 40,4 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con una probabilità del 49% di pioggia. L’umidità si attesterà attorno all’84%.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero miglioramento, con un cielo che passerà da coperto a parzialmente nuvoloso. La temperatura massima raggiungerà i 15,9°C, mentre la temperatura percepita sarà di 15,6°C. Le piogge si faranno più sporadiche, con una probabilità di precipitazioni che scenderà all’1%. Il vento sarà più moderato, con velocità di circa 16,8 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 10°C. Il cielo si presenterà con nubi sparse, e le precipitazioni saranno assenti. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Massarosa nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni, con cieli più sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la situazione meteorologica può variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Massarosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +15.2° perc. +14.9° 0.18 mm 35.7 OSO max 61.3 Libeccio 81 % 1002 hPa 5 pioggia leggera +15.2° perc. +15° 0.27 mm 38.6 OSO max 59.4 Libeccio 84 % 999 hPa 8 pioggia leggera +15.5° perc. +15.3° 0.46 mm 37.4 OSO max 58.8 Libeccio 84 % 998 hPa 11 pioggia leggera +15.6° perc. +15.2° 0.29 mm 32.9 OSO max 47.3 Libeccio 78 % 996 hPa 14 cielo coperto +15.9° perc. +15.6° prob. 1 % 16.8 ONO max 23.4 Maestrale 77 % 995 hPa 17 pioggia leggera +14° perc. +13.5° 0.13 mm 10.8 NO max 14.9 Maestrale 77 % 997 hPa 20 nubi sparse +11.5° perc. +10.6° prob. 15 % 10.4 NNO max 13.8 Maestrale 71 % 1000 hPa 23 cielo coperto +9.3° perc. +8.1° prob. 7 % 8.6 NE max 11.3 Grecale 69 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:46

