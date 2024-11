Previsioni Meteo Massarosa: tutti i dettagli per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Massarosa di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. La copertura nuvolosa sarà minima, permettendo così di godere di un cielo limpido per gran parte della giornata. I venti saranno leggeri e la possibilità di precipitazioni sarà assente, rendendo l’atmosfera gradevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 7,6°C, con un cielo completamente sereno e una leggera brezza proveniente da est-nord est. L’umidità si manterrà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa.

Nella mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo circa 11,4°C entro le 9:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità scenderà fino al 46%, favorendo una sensazione di maggiore freschezza. A partire dalle 10:00, si registrerà una temperatura di 12,8°C, continuando a salire fino a raggiungere i 14,2°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si attesteranno attorno ai 12,6°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando da poche nuvole a nubi sparse, ma senza alcuna previsione di pioggia. L’umidità aumenterà fino al 56%, mentre i venti rimarranno deboli, con intensità che non supererà i 5 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 9,7°C alle 21:00. Il cielo tornerà a essere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità si manterrà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica continuerà a stabilizzarsi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Massarosa nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, con la possibilità di qualche nuvola in più nei giorni successivi, ma senza precipitazioni. Gli amanti del bel tempo potranno dunque godere di un clima favorevole anche nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Massarosa

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +7.5° perc. +6.5° Assenti 6.4 ENE max 6.9 Grecale 58 % 1022 hPa 5 cielo sereno +7.3° perc. +6.4° Assenti 5.8 NE max 6.2 Grecale 54 % 1022 hPa 8 cielo sereno +9.6° perc. +9.2° Assenti 5.3 E max 6.4 Levante 52 % 1023 hPa 11 cielo sereno +13.7° perc. +12.2° Assenti 2.6 SSE max 3.5 Scirocco 42 % 1023 hPa 14 poche nuvole +13.9° perc. +12.6° Assenti 2.1 OSO max 3 Libeccio 48 % 1022 hPa 17 nubi sparse +10.7° perc. +9.4° Assenti 4.8 N max 5 Tramontana 60 % 1023 hPa 20 poche nuvole +10° perc. +8.7° Assenti 5.3 NE max 4.9 Grecale 61 % 1024 hPa 23 cielo sereno +9.2° perc. +8.4° Assenti 6.2 ENE max 6.3 Grecale 63 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:50

