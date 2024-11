Previsioni Meteo Matera: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Matera di Giovedì 21 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che scenderanno fino a +9,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 36,4 km/h.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni, con un cielo ancora coperto e temperature che si attesteranno intorno ai +8,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e temperature che raggiungeranno un massimo di +11,7°C. La velocità del vento si attenuerà, ma rimarrà comunque presente, contribuendo a mantenere l’umidità piuttosto elevata, intorno al 42%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa +9,2°C. Il cielo si presenterà con poche nuvole, e il vento continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera fresca e ventilata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Matera nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e condizioni nuvolose. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà un lieve aumento delle temperature, ma il cielo potrebbe rimanere parzialmente nuvoloso. Gli amanti del clima fresco troveranno quindi in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze di Matera senza il caldo estivo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.4° perc. +12.3° Assenti 25.5 O max 48.9 Ponente 58 % 1001 hPa 4 cielo coperto +11.4° perc. +10.2° prob. 4 % 19.4 NO max 36.9 Maestrale 60 % 1004 hPa 7 cielo coperto +8.8° perc. +5.5° Assenti 23.5 NNO max 33.5 Maestrale 68 % 1008 hPa 10 cielo coperto +10.8° perc. +9.3° prob. 1 % 23.5 NO max 28.7 Maestrale 50 % 1009 hPa 13 nubi sparse +11.7° perc. +10° Assenti 15 NNO max 16.4 Maestrale 42 % 1008 hPa 16 nubi sparse +10.6° perc. +9° prob. 1 % 7.8 ESE max 11.5 Scirocco 46 % 1010 hPa 19 poche nuvole +9.4° perc. +6.6° Assenti 21.2 SSE max 41.6 Scirocco 69 % 1009 hPa 22 poche nuvole +8.7° perc. +6.6° Assenti 12.9 S max 23.8 Ostro 86 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:30

