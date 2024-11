Previsioni Meteo Matera: il bollettino per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Matera si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con un incremento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 6,3°C e i 15,3°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 51%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud e sud-est, con velocità che varieranno tra i 2,1 km/h e i 8,5 km/h. Non si registreranno precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, il meteo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a 5,9°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 2%, e l’umidità aumenterà progressivamente fino a raggiungere il 58%. I venti saranno leggeri, con intensità di brezza, rendendo l’atmosfera fresca e piacevole.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a 14,9°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 25%. L’umidità si stabilizzerà attorno al 48%, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente da sud, con velocità comprese tra 2,5 km/h e 6 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il cielo per il 27%. Le temperature massime toccheranno i 15,3°C. Nonostante la presenza di nuvole, non si prevedono precipitazioni. I venti si manterranno leggeri, con una leggera intensificazione fino a 8,5 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà a tratti nuvoloso. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 9,6°C, mentre l’umidità continuerà a salire, raggiungendo il 76%. I venti saranno deboli, con intensità di bava di vento, rendendo la serata fresca ma non sgradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Matera nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori moderati e una leggera variabilità della nuvolosità. Non si prevedono eventi atmosferici significativi, rendendo la settimana favorevole per attività all’aperto e passeggiate nella storica città dei Sassi.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Matera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +6.2° perc. +6.2° Assenti 4.7 S max 5.8 Ostro 53 % 1025 hPa 4 cielo sereno +5.9° perc. +5.9° Assenti 3.3 SSO max 5.1 Libeccio 58 % 1024 hPa 7 cielo sereno +7.5° perc. +7.5° Assenti 2.5 SSO max 4.3 Libeccio 57 % 1025 hPa 10 poche nuvole +13.1° perc. +11.7° Assenti 6 S max 5.5 Ostro 49 % 1023 hPa 13 nubi sparse +15.3° perc. +14.1° Assenti 2.1 SSE max 6 Scirocco 49 % 1022 hPa 16 cielo sereno +10.7° perc. +9.6° Assenti 5.3 S max 5.7 Ostro 67 % 1022 hPa 19 poche nuvole +9.6° perc. +9.6° Assenti 1.5 NO max 2.4 Maestrale 72 % 1023 hPa 22 poche nuvole +9.2° perc. +8.9° Assenti 5 ONO max 5 Maestrale 78 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:27

