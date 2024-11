Previsioni Meteo Matera: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Matera si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvolosità e piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno attorno ai 10°C durante gran parte della giornata, con un aumento della copertura nuvolosa e una probabilità di pioggia che crescerà nel corso delle ore.

Durante la notte, le condizioni saranno di nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 7°C. La mattina inizierà con un cielo prevalentemente coperto, con temperature che saliranno fino a 12°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con una percentuale che raggiungerà il 99%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano l’arrivo di pioggia leggera, con temperature che scenderanno leggermente fino a 10°C. Le precipitazioni saranno accompagnate da un aumento della velocità del vento, che potrà raggiungere i 26,7 km/h. La probabilità di pioggia sarà elevata, superando il 66%.

La sera continuerà a presentare un cielo coperto, con piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 10°C, mentre l’umidità salirà fino all’87%. Le condizioni di vento rimarranno sostenute, con raffiche che potranno arrivare fino a 24,5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Matera nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con un clima fresco e umido. Domani e dopodomani si prevede un miglioramento temporaneo, ma le nuvole e le piogge potrebbero tornare a farsi sentire. È consigliabile prepararsi per una settimana variabile, mantenendo a portata di mano un ombrello e abbigliamento adeguato per affrontare le temperature fresche e le possibili precipitazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +7.8° perc. +7.8° Assenti 3.4 NNE max 4.2 Grecale 69 % 1021 hPa 4 nubi sparse +7.2° perc. +7.2° Assenti 3.8 NE max 5.1 Grecale 70 % 1020 hPa 7 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° prob. 6 % 3.9 NNE max 14.4 Grecale 69 % 1021 hPa 10 cielo coperto +12.2° perc. +11.1° prob. 3 % 12.8 E max 17.5 Levante 66 % 1020 hPa 13 pioggia leggera +11.4° perc. +10.4° 0.17 mm 10 NE max 17.6 Grecale 69 % 1019 hPa 16 pioggia leggera +10.7° perc. +9.9° 0.13 mm 13.5 ENE max 26.7 Grecale 78 % 1019 hPa 19 cielo coperto +10.5° perc. +9.8° prob. 60 % 12.2 NE max 23.1 Grecale 83 % 1020 hPa 22 pioggia leggera +10.3° perc. +9.7° 0.23 mm 11.1 NNE max 23.8 Grecale 87 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:36

