Previsioni Meteo Matera: tutti i dettagli per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Matera di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con una predominanza di nuvolosità e temperature moderate. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nel corso della giornata si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. La temperatura percepita rimarrà piuttosto fresca, con valori che si attesteranno intorno ai 9°C nel pomeriggio. I venti, prevalentemente da Nord Ovest, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 26 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con piogge leggere e una temperatura di circa 7,4°C, accompagnata da un’umidità elevata che si attesterà attorno all’86%. I venti soffieranno a una velocità di 22,5 km/h, creando una sensazione di fresco. Con il passare delle ore, le condizioni meteo si stabilizzeranno, e già dalle prime luci dell’mattina, il cielo presenterà nubi sparse, con temperature che si aggireranno intorno ai 6,8°C. L’umidità rimarrà alta, ma le probabilità di pioggia diminuiranno.

Durante il pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che raggiungeranno un massimo di 9,7°C. I venti continueranno a soffiare con intensità, mantenendo una sensazione di fresco. La copertura nuvolosa sarà significativa, con una percentuale che toccherà il 90%. Non si prevedono precipitazioni, il che permetterà di godere di momenti di pausa tra le nuvole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno agli 8°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, ma con una diminuzione della copertura nuvolosa, portando a momenti di schiarita. I venti, che si presenteranno forti, potranno raggiungere velocità fino a 28 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto frizzante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Matera nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si stabilizzeranno e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo, poiché le condizioni possono variare rapidamente. Domani si prevede una giornata simile, mentre dopodomani ci si aspetta un ulteriore miglioramento, con cieli più sereni e temperature in lieve aumento.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Matera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +7.2° perc. +3.5° 0.1 mm 23.4 NO max 39.9 Maestrale 85 % 1018 hPa 4 cielo coperto +7.2° perc. +3.3° prob. 37 % 25.3 NO max 41.7 Maestrale 86 % 1017 hPa 7 nubi sparse +7.6° perc. +4.1° prob. 39 % 23.1 NO max 41.2 Maestrale 84 % 1018 hPa 10 nubi sparse +8.9° perc. +5.4° prob. 37 % 26.6 NO max 35.4 Maestrale 78 % 1019 hPa 13 nubi sparse +9.1° perc. +5.7° prob. 24 % 26.7 NO max 40.6 Maestrale 78 % 1018 hPa 16 cielo coperto +9.2° perc. +5.9° prob. 19 % 24.8 NNO max 43.3 Maestrale 71 % 1019 hPa 19 nubi sparse +8° perc. +4.3° Assenti 25.1 NO max 50 Maestrale 75 % 1019 hPa 22 nubi sparse +7.7° perc. +3.8° Assenti 27.6 NO max 54.3 Maestrale 83 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:33

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.