Previsioni Meteo Matera: tutti i dettagli per la prossima settimana 4 – 7 Novembre

Nella notte di Lunedì 4 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e una copertura nuvolosa del 28%, con temperature attorno ai +11,4°C. La mattina porterà un cielo sereno e un aumento delle temperature fino a +18,6°C. Nel pomeriggio, il clima rimarrà piacevole, con umidità al 57% e una copertura nuvolosa del 32%. Martedì, il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature che raggiungeranno i +18,9°C. Mercoledì, si prevede un cielo coperto al 72%, ma nel pomeriggio ci sarà un miglioramento. Giovedì, il cielo sarà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C.

Lunedì 4 Novembre

Nella notte di Lunedì 4 Novembre, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 28%. La temperatura si attesterà attorno ai +11,4°C, mentre la temperatura percepita sarà di +11°C. La velocità del vento sarà di 10 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 16,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 91%, e non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con condizioni di cielo sereno. La temperatura salirà a +12,2°C alle 07:00 e raggiungerà i +18,6°C entro le 12:00. La velocità del vento varierà tra 9,9 km/h e 13,5 km/h, mantenendosi prevalentemente da Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino al 5%. L’umidità si ridurrà progressivamente, toccando il 49% a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà piacevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 32% alle 15:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 17,4 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 57%.

Infine, nella sera, il cielo presenterà ancora poche nuvole. Le temperature scenderanno a +12,2°C alle 20:00 e continueranno a diminuire fino a raggiungere i +10,7°C a mezzanotte. La velocità del vento sarà più contenuta, intorno ai 9 km/h, e l’umidità aumenterà fino all’85%.

Martedì 5 Novembre

Nella notte di Martedì 5 Novembre, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 19%. La temperatura si attesterà attorno ai +10,5°C, con una temperatura percepita di +9,8°C. La velocità del vento sarà di 9,5 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 12,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno all’87%, e non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo si manterrà prevalentemente sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i +12°C alle 07:00 e toccando i +18,9°C entro le 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che scenderanno fino al 3%. La velocità del vento sarà leggera, variando tra 2,4 km/h e 4,8 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, toccando il 40% a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con temperature che si attesteranno attorno ai 17°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 29% alle 20:00. La velocità del vento sarà contenuta, intorno ai 2,7 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 75%.

Nella sera, il cielo presenterà nubi sparse. Le temperature scenderanno a +12,1°C alle 21:00 e continueranno a diminuire fino a raggiungere i +11,7°C a mezzanotte. La velocità del vento sarà molto leggera, intorno ai 2,6 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 77%.

Mercoledì 6 Novembre

Nella notte di Mercoledì 6 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 72%. La temperatura si attesterà attorno ai +11,4°C, mentre la temperatura percepita sarà di +10,6°C. La velocità del vento sarà di 3,1 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 3,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 77%, e non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che toccherà il 100%. Le temperature si attesteranno attorno ai +12,2°C alle 07:00 e saliranno fino a +18°C entro le 12:00. La velocità del vento sarà leggera, variando tra 3,1 km/h e 6,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 49%.

Nel pomeriggio, il clima migliorerà, con il cielo che si schiarirà e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18°C. La copertura nuvolosa scenderà al 0% alle 13:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 6,7 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 47%.

Nella sera, il cielo rimarrà sereno. Le temperature scenderanno a +12,2°C alle 19:00 e continueranno a diminuire fino a raggiungere i +11,3°C a mezzanotte. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 4 km/h, e l’umidità aumenterà fino all’85%.

Giovedì 7 Novembre

Nella notte di Giovedì 7 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 6%. La temperatura si attesterà attorno ai +11°C, con una temperatura percepita di +10,4°C. La velocità del vento sarà di 1,3 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 2 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno all’84%, e non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo presenterà poche nuvole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i +12,2°C alle 07:00 e toccando i +13,8°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo l’83%. La velocità del vento sarà molto leggera, intorno ai 3 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 71%.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con temperature che si attesteranno attorno ai 14°C. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, con valori che scenderanno fino al 1%. La velocità del vento sarà contenuta, intorno ai 5 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 65%.

Nella sera, il cielo presenterà ancora cielo sereno. Le temperature scenderanno a +12°C alle 20:00 e continueranno a diminuire fino a raggiungere i +11,5°C a mezzanotte. La velocità del vento sarà molto leggera, intorno ai 1 km/h, e l’umidità aumenterà fino all’85%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un clima prevalentemente sereno con temperature che varieranno tra i 10°C e i 18°C. Le condizioni di basso rischio di precipitazioni e l’umidità elevata suggeriscono un clima fresco e piacevole, ideale per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste giornate favorevoli, tenendo presente che le temperature notturne potrebbero risultare fresche.

