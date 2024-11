Previsioni Meteo Mazara del Vallo: il bollettino per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 26 Novembre a Mazara del Vallo indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i +18,9°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, proveniente principalmente da Sud Est, con raffiche che potrebbero toccare i 21,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75%, contribuendo a una sensazione di freschezza nelle ore serali.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai +16,1°C. La ventilazione sarà leggera, con velocità di circa 14,4 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 76%, ma non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i +18°C intorno alle 09:00. La copertura nuvolosa inizierà ad aumentare, passando da un cielo sereno a poche nuvole, con una percentuale di nuvolosità che toccherà il 20%. La ventilazione si manterrà moderata, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 21,9 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo con nubi sparse, ma senza precipitazioni. Le temperature massime toccheranno i +18,9°C, mentre la velocità del vento si ridurrà leggermente, attestandosi intorno ai 16,2 km/h. L’umidità rimarrà costante attorno al 68%, rendendo l’aria fresca e gradevole.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà gradualmente più nuvoloso. Le temperature scenderanno fino a +16,5°C e la ventilazione continuerà a essere moderata, con velocità di circa 10 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 78%, ma non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni meteo per Mazara del Vallo nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. I giorni successivi potrebbero portare un incremento della nuvolosità, ma senza significative variazioni climatiche. Si consiglia di godere delle belle giornate che seguiranno, approfittando del clima favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Mazara del Vallo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16° perc. +15.7° Assenti 16.2 SE max 20.4 Scirocco 76 % 1024 hPa 5 cielo sereno +15.8° perc. +15.5° Assenti 16 SE max 20.2 Scirocco 77 % 1024 hPa 8 poche nuvole +17.2° perc. +16.9° Assenti 17.1 SE max 21.6 Scirocco 72 % 1025 hPa 11 nubi sparse +18.7° perc. +18.4° Assenti 19.7 SSE max 21.9 Scirocco 68 % 1024 hPa 14 poche nuvole +18.8° perc. +18.5° Assenti 14 S max 16.3 Ostro 68 % 1023 hPa 17 poche nuvole +17.4° perc. +17.1° Assenti 8.9 SSE max 11.4 Scirocco 75 % 1023 hPa 20 nubi sparse +17° perc. +16.7° Assenti 10 SE max 12.8 Scirocco 76 % 1024 hPa 23 nubi sparse +16.5° perc. +16.2° Assenti 11 SE max 14 Scirocco 78 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:52

