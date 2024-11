Previsioni Meteo Mazara del Vallo: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 17 Novembre a Mazara del Vallo si presenteranno prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutta la giornata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un cielo sereno che caratterizzerà gran parte della mattina e del pomeriggio. Solo nella sera si assisterà a un aumento della nuvolosità, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni meridionali, e le temperature percepite si manterranno confortevoli.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,4°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, attorno ai 14,8°C. I venti soffieranno da Nord a una velocità di circa 12 km/h, creando una leggera brezza. L’umidità sarà intorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1020 hPa.

Durante la mattina, il bel tempo continuerà a dominare. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 18,8°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà simile, attorno ai 18,2°C. I venti si manterranno leggeri, con velocità comprese tra 5 km/h e 10 km/h, sempre da direzione ovest. L’umidità scenderà progressivamente, attestandosi attorno al 55%.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17,6°C alle 17:00. Anche in questo intervallo, la temperatura percepita sarà simile, e i venti continueranno a soffiare leggeri, con intensità che non supererà i 10 km/h. L’umidità si manterrà tra il 56% e il 64%.

La sera porterà un leggero cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,5°C, con una temperatura percepita di 17,1°C. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 11 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 80% entro la notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Mazara del Vallo indicano una giornata di sole e temperature gradevoli, ideale per attività all’aperto. Tuttavia, nei giorni successivi, si prevede un aumento della nuvolosità e un possibile abbassamento delle temperature. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.2° perc. +14.7° Assenti 12.3 N max 16.2 Tramontana 71 % 1020 hPa 5 cielo sereno +15° perc. +14.4° Assenti 9.2 NNE max 12.6 Grecale 70 % 1020 hPa 8 cielo sereno +16.3° perc. +15.7° Assenti 5.3 NNE max 6.9 Grecale 66 % 1020 hPa 11 cielo sereno +18.4° perc. +17.8° Assenti 8.2 O max 9.9 Ponente 55 % 1019 hPa 14 cielo sereno +18.8° perc. +18.2° Assenti 8.3 OSO max 9.2 Libeccio 57 % 1018 hPa 17 cielo sereno +17.6° perc. +17° Assenti 7.7 S max 9.7 Ostro 64 % 1017 hPa 20 cielo sereno +17.5° perc. +17.2° Assenti 10.6 SSE max 13.9 Scirocco 73 % 1017 hPa 23 nubi sparse +17.9° perc. +17.8° Assenti 9.8 SSE max 14.9 Scirocco 80 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:55

