Previsioni Meteo Mazara del Vallo: tutti i dettagli per domani lunedì 18 novembre

Lunedì 18 Novembre a Mazara del Vallo si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17,9°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 20,2°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 28,5 km/h nel pomeriggio. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, oscillando tra il 71% e il 80%.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che si manterranno intorno ai 17,9°C. La ventilazione sarà leggera, con una velocità di circa 3,8 km/h. Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a un cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20,2°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino al 6%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi intorno ai 18,8°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La velocità del vento si manterrà intorno ai 21 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. Le previsioni del tempo non indicano precipitazioni, quindi sarà una giornata ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 18,3°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 78%.

In conclusione, le previsioni meteo per Mazara del Vallo indicano una giornata di Lunedì 18 Novembre caratterizzata da un clima mite e sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare su valori piacevoli. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Mazara del Vallo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +17.9° perc. +17.8° Assenti 8.3 ONO max 17.6 Maestrale 78 % 1015 hPa 5 cielo sereno +18.1° perc. +18° Assenti 17.4 NO max 22.5 Maestrale 80 % 1015 hPa 8 nubi sparse +19.4° perc. +19.3° Assenti 19.7 NO max 24.2 Maestrale 74 % 1016 hPa 11 poche nuvole +20.2° perc. +20.1° Assenti 24.6 ONO max 28.5 Maestrale 71 % 1016 hPa 14 cielo sereno +19.8° perc. +19.8° Assenti 24.4 NO max 27.4 Maestrale 72 % 1015 hPa 17 cielo sereno +18.6° perc. +18.5° Assenti 18.9 NO max 23.4 Maestrale 77 % 1016 hPa 20 cielo sereno +18.3° perc. +18.2° Assenti 14.4 ONO max 17.2 Maestrale 78 % 1017 hPa 23 cielo sereno +18.3° perc. +18.3° Assenti 17.7 ONO max 21.5 Maestrale 79 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:55

