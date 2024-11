Previsioni Meteo Mazara del Vallo: tutti i dettagli per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Sabato 16 Novembre a Mazara del Vallo si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e soleggiato. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente sereno per tutta la giornata, con una copertura nuvolosa assente. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 15,4°C e i 18,7°C, mentre i venti soffieranno con intensità moderata, provenienti principalmente da nord. L’umidità si attesterà attorno al 63%, garantendo un clima fresco ma non eccessivamente umido.

Durante la notte, le temperature si aggireranno intorno ai 15°C, con un cielo sereno e una leggera brezza che accompagnerà le ore più buie. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, senza precipitazioni previste. La pressione atmosferica si manterrà su valori normali, attorno ai 1021 hPa.

Nella mattina, il sole sorgerà e porterà con sé un clima piacevole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 17,5°C entro le ore centrali della mattina. Il vento continuerà a soffiare da nord, con velocità che varieranno tra i 12 km/h e i 18 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, contribuendo a un comfort termico ottimale.

Il pomeriggio si presenterà come il momento più caldo della giornata, con temperature che toccheranno i 18,7°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo ai raggi del sole di riscaldare l’aria. I venti, pur mantenendo una certa intensità, non creeranno disagi, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. L’umidità si stabilizzerà attorno al 56%, favorendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 16°C. Il cielo continuerà a essere sereno, e la brezza leggera accompagnerà le ore serali. La pressione atmosferica rimarrà stabile, contribuendo a mantenere un clima piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mazara del Vallo indicano una giornata di Sabato 16 Novembre all’insegna del sole e di temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con un clima stabile e temperature simili. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione in questo periodo, mentre le notti fresche offriranno un piacevole riposo.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Mazara del Vallo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.8° perc. +14.1° Assenti 16.4 N max 20 Tramontana 65 % 1021 hPa 5 cielo sereno +14.7° perc. +14° Assenti 17.2 N max 20.7 Tramontana 69 % 1022 hPa 8 cielo sereno +16.2° perc. +15.5° Assenti 12.4 N max 17.4 Tramontana 64 % 1023 hPa 11 cielo sereno +18° perc. +17.4° Assenti 16.1 NNO max 20.4 Maestrale 58 % 1022 hPa 14 cielo sereno +18.6° perc. +17.9° Assenti 25.2 NNO max 27.3 Maestrale 56 % 1021 hPa 17 cielo sereno +16.6° perc. +16° Assenti 18 N max 21.4 Tramontana 64 % 1021 hPa 20 cielo sereno +16.2° perc. +15.6° Assenti 13.6 N max 17.5 Tramontana 66 % 1022 hPa 23 cielo sereno +15.4° perc. +14.8° Assenti 9.9 NNE max 14.2 Grecale 70 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:56

