Previsioni Meteo Mazara del Vallo: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

Le previsioni meteo per Mazara del Vallo di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, accompagnate da una copertura nuvolosa elevata e temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 54,6 km/h. Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo non mostreranno significativi miglioramenti, continuando a prevedere piogge leggere e temperature che varieranno tra i 18,9°C e i 20,1°C.

Nel dettaglio, durante la mattina, la pioggia leggera persisterà, con una copertura nuvolosa che si manterrà sopra il 55%. Le temperature percepite si manterranno stabili, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 38,7 km/h. Nel pomeriggio, la situazione non cambierà di molto, con piogge leggere che continueranno a cadere e temperature che si attesteranno attorno ai 19°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che potranno superare i 46 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si stabilizzeranno leggermente, ma la copertura nuvolosa rimarrà alta. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 17°C. Anche in questo frangente, il vento continuerà a soffiare con forza, mantenendo una certa freschezza nell’aria.

In conclusione, le previsioni meteo per Mazara del Vallo di Venerdì 22 Novembre evidenziano una giornata di pioggia leggera e vento sostenuto. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Mazara del Vallo

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +19.3° perc. +19.3° 0.17 mm 33.7 OSO max 50.9 Libeccio 78 % 1010 hPa 5 cielo coperto +19° perc. +19° prob. 59 % 24.3 OSO max 36.9 Libeccio 77 % 1010 hPa 8 pioggia leggera +19.8° perc. +19.8° 0.18 mm 29.4 OSO max 42.2 Libeccio 77 % 1012 hPa 11 pioggia leggera +19.7° perc. +19.7° 0.19 mm 37.2 O max 48.6 Ponente 77 % 1011 hPa 14 pioggia leggera +19.4° perc. +19.4° 0.19 mm 33 ONO max 43.3 Maestrale 77 % 1011 hPa 17 pioggia leggera +18.4° perc. +18.4° 0.55 mm 27.9 NO max 35.7 Maestrale 79 % 1013 hPa 20 cielo coperto +18° perc. +17.6° prob. 28 % 32.1 NO max 40.7 Maestrale 68 % 1016 hPa 23 nubi sparse +17.2° perc. +16.5° prob. 21 % 38.9 NO max 49.2 Maestrale 57 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 16:53

