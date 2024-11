Previsioni Meteo Meda: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Meda indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con una predominanza di nubi sparse e temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 7°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole.

Nella mattina, il cielo sarà inizialmente coperto, ma a partire dalle ore 07:00 si prevede un passaggio a nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 13,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potrebbero toccare i 30 km/h. L’umidità, invece, diminuirà, portandosi attorno al 33%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermano la presenza di nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. Il vento continuerà a soffiare da nord-ovest, con intensità che potrà raggiungere i 20 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attestandosi attorno all’1%. L’umidità si manterrà su valori compresi tra il 26% e il 28%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 5°C entro le ore 21:00. Il vento si farà più fresco, con raffiche che potranno arrivare fino a 46 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 30%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Meda indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con possibilità di qualche nube in più, ma senza significative variazioni nelle temperature. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è consigliabile prestare attenzione al vento, che potrebbe risultare piuttosto intenso.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Meda

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° prob. 10 % 4.1 N max 4.2 Tramontana 69 % 1000 hPa 4 cielo coperto +7.2° perc. +7.2° prob. 14 % 3.9 NO max 5.8 Maestrale 71 % 997 hPa 7 nubi sparse +7.1° perc. +6.4° prob. 5 % 5.2 NO max 11 Maestrale 72 % 996 hPa 10 nubi sparse +10.5° perc. +9.1° Assenti 7.4 ONO max 16.5 Maestrale 57 % 996 hPa 13 nubi sparse +14.2° perc. +12.3° prob. 1 % 13 NO max 28.5 Maestrale 26 % 995 hPa 16 nubi sparse +9.9° perc. +7.3° Assenti 20.5 NNO max 42.9 Maestrale 28 % 999 hPa 19 cielo sereno +7° perc. +4.2° Assenti 14.8 NNO max 43.4 Maestrale 29 % 1003 hPa 22 poche nuvole +5.2° perc. +2.3° Assenti 12.9 NNO max 26.4 Maestrale 30 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 16:45

