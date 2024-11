Previsioni Meteo Meda: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Meda indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature che si manterranno piuttosto miti per la stagione. Durante la notte, il termometro si attesterà intorno ai 7°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa rimarrà al di sotto del 2%, garantendo un cielo limpido e visibilità ottimale. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,5 km/h e i 4 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali.

Nella mattina, le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 10°C intorno alle 10:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 6%. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, attorno al 39%, favorendo una sensazione di freschezza. La velocità del vento sarà lieve, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 11,8°C tra le 13:00 e le 14:00. Anche in questo intervallo, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa che rimarrà stabile. L’umidità aumenterà leggermente, ma non influenzerà significativamente il comfort termico. La velocità del vento si manterrà bassa, contribuendo a un clima gradevole.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 8°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 10%. La velocità del vento continuerà a essere moderata, rendendo la serata fresca ma piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Meda nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Sabato e Domenica si prevede un lieve calo termico, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un clima favorevole per godere di queste giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Meda

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7° perc. +7° Assenti 2.6 NNO max 4 Maestrale 59 % 1024 hPa 4 cielo sereno +6.6° perc. +6.6° Assenti 2.8 NNO max 4 Maestrale 56 % 1023 hPa 7 cielo sereno +6.5° perc. +6.5° Assenti 2 N max 3.2 Tramontana 53 % 1024 hPa 10 cielo sereno +10° perc. +8.2° Assenti 2.6 S max 2 Ostro 41 % 1024 hPa 13 cielo sereno +11.8° perc. +10° Assenti 4 S max 2.3 Ostro 37 % 1023 hPa 16 cielo sereno +10.1° perc. +8.4° Assenti 3.1 SE max 3.7 Scirocco 48 % 1023 hPa 19 poche nuvole +8.6° perc. +8.6° Assenti 2.5 ENE max 4.1 Grecale 58 % 1024 hPa 22 cielo sereno +7.6° perc. +7.6° Assenti 2.9 ENE max 4.4 Grecale 62 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:50

