Previsioni Meteo Meda: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

Le previsioni meteo per Meda indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 10,8°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, che porterà a un aumento della temperatura e a una diminuzione della copertura nuvolosa.

Nella mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, passando da nubi sparse a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno, raggiungendo i 15,3°C intorno a mezzogiorno, con una temperatura percepita di 14°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 4,5 km/h, rendendo l’aria fresca ma piacevole. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, intorno al 45%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,6°C, con un cielo sereno che garantirà un’ottima visibilità. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con intensità che non supererà i 4,2 km/h. Questo permetterà di godere appieno delle attività all’aperto, senza il fastidio di correnti fredde.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 11,4°C. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che aumenterà leggermente, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. Le condizioni di vento continueranno a essere leggere, rendendo la serata tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Meda nei prossimi giorni indicano un clima stabile e sereno. Domani si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre dopodomani potrebbero verificarsi lievi variazioni, ma senza significative perturbazioni. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima opportunità per godere di un clima favorevole e di giornate soleggiate.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Meda

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.6° perc. +9.5° Assenti 2.8 NNO max 3.5 Maestrale 67 % 1024 hPa 4 cielo coperto +10.3° perc. +9° Assenti 2.7 N max 3.5 Tramontana 63 % 1023 hPa 7 nubi sparse +10.1° perc. +8.7° Assenti 2.2 NNE max 2.5 Grecale 62 % 1023 hPa 10 nubi sparse +14° perc. +12.6° Assenti 2.3 S max 1.6 Ostro 48 % 1023 hPa 13 poche nuvole +15.6° perc. +14.4° Assenti 3.8 SSE max 3.6 Scirocco 45 % 1021 hPa 16 cielo sereno +13.7° perc. +12.6° Assenti 2.9 SE max 3.5 Scirocco 56 % 1022 hPa 19 cielo sereno +12.1° perc. +11° Assenti 4.2 NE max 5.7 Grecale 64 % 1023 hPa 22 cielo sereno +11.1° perc. +10° Assenti 4.3 NE max 6.1 Grecale 66 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:55

