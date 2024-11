Previsioni Meteo Meda: tutti i dettagli per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Meda indicano una giornata caratterizzata da un inizio con condizioni di cielo sereno, che si trasformeranno nel corso della giornata in un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori miti, con un picco di circa 14,9°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 4,5 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 50% e il 71%.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 10°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 45%, e la velocità del vento sarà debole, proveniente principalmente da Nord. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 71%.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con un cielo che si schiarirà e passerà a un cielo sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo circa 12,3°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa scenderà al 9%, e il vento rimarrà debole, con velocità che non supereranno i 2,7 km/h.

Il pomeriggio porterà un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il cielo per gran parte del tempo. Le temperature raggiungeranno il massimo di 14,9°C intorno alle 13:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere l’80% nel tardo pomeriggio, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 11°C, e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 68%. Il vento rimarrà debole, con direzione prevalentemente da Nord.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Meda mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una variabilità della nuvolosità. Sabato e Domenica potrebbero presentarsi con condizioni simili, ma è consigliabile monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Meda

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10.3° perc. +9.3° Assenti 2.8 N max 3.7 Tramontana 70 % 1029 hPa 4 nubi sparse +9.8° perc. +9.8° Assenti 2.8 N max 3.6 Tramontana 69 % 1029 hPa 7 cielo sereno +9.7° perc. +9.7° Assenti 2.1 NNE max 2.9 Grecale 67 % 1029 hPa 10 poche nuvole +13.3° perc. +12.1° Assenti 2.7 SSE max 2.8 Scirocco 55 % 1030 hPa 13 nubi sparse +14.9° perc. +13.8° Assenti 4.4 SSE max 3.8 Scirocco 50 % 1028 hPa 16 nubi sparse +13.2° perc. +12.1° Assenti 2.8 SSE max 3.3 Scirocco 59 % 1029 hPa 19 cielo coperto +12° perc. +10.9° Assenti 1.8 NNE max 2.7 Grecale 66 % 1030 hPa 22 cielo coperto +11.4° perc. +10.3° Assenti 2.1 N max 2.8 Tramontana 68 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:57

