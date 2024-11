Previsioni Meteo Melfi: il bollettino per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Melfi di Giovedì 7 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. La temperatura massima raggiungerà circa 17,9°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 10,2°C durante la notte. La copertura nuvolosa sarà variabile, con un aumento della nuvolosità nel corso della giornata, specialmente nelle ore serali. Le condizioni di vento saranno generalmente deboli, con raffiche che non supereranno i 17,5 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo a Melfi si presenteranno con poche nuvole e una temperatura che si aggirerà intorno ai 10,3°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 96%, e il vento soffierà da sud a una velocità di circa 0,3 km/h. Con l’avanzare delle ore, la situazione non subirà significativi cambiamenti, mantenendo una temperatura percepita di circa 9,9°C.

Nella mattina, ci si aspetta un cielo con nubi sparse e una leggera crescita della temperatura, che arriverà a circa 14,4°C entro le ore centrali della mattinata. L’umidità scenderà gradualmente, mentre il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 6,8 km/h. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 44%, garantendo comunque spazi di sereno.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della nuvolosità, con temperature che toccheranno il picco di 17,9°C. La velocità del vento aumenterà, arrivando fino a 14,7 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 50%. Le nubi sparse caratterizzeranno il cielo, ma non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, il clima a Melfi diventerà più fresco, con temperature che scenderanno fino a 10,6°C. Il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. L’umidità aumenterà nuovamente, toccando il 95%, mentre il vento si attenuerà, mantenendosi intorno ai 2,5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Melfi nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvole. Venerdì e Sabato potrebbero presentarsi condizioni simili, con possibili lievi variazioni nella temperatura e nella copertura nuvolosa. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi soddisfazione in queste giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Melfi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10.5° perc. +10° Assenti 1.7 ESE max 3 Scirocco 92 % 1029 hPa 4 nubi sparse +10.3° perc. +9.7° Assenti 3 SE max 3.9 Scirocco 89 % 1029 hPa 7 nubi sparse +11.5° perc. +10.8° Assenti 3 E max 4.2 Levante 82 % 1030 hPa 10 nubi sparse +15.8° perc. +15° Assenti 8.5 ENE max 8.7 Grecale 62 % 1029 hPa 13 nubi sparse +17.9° perc. +17.1° Assenti 11.4 ENE max 10.1 Grecale 50 % 1027 hPa 16 nubi sparse +13.3° perc. +12.8° Assenti 8.9 NNE max 12.5 Grecale 80 % 1028 hPa 19 cielo coperto +11.2° perc. +10.9° Assenti 2.5 N max 2.9 Tramontana 95 % 1029 hPa 22 nubi sparse +10.4° perc. +10° Assenti 1.4 NO max 2.8 Maestrale 96 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:43

