Previsioni Meteo Melfi: il bollettino per domani martedì 19 novembre

Martedì 19 Novembre a Melfi si prevede una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti per il periodo autunnale. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 9,5°C. Con l’avanzare delle ore, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 70% nel pomeriggio. Le previsioni del tempo indicano anche una leggera probabilità di precipitazioni, ma senza intensità significativa.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo sereno e una temperatura di 9,5°C, che si manterrà costante fino alle prime ore del mattino. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 8,1°C, con una leggera brezza proveniente da sud-sud ovest. La copertura nuvolosa aumenterà gradualmente, passando da un 5% a un 53% entro le 06:00.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 17°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si intensificherà, raggiungendo i 22,5 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 33,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 50%, rendendo l’aria piuttosto fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà prevalentemente nuvoloso. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a un massimo di 16,3°C alle 13:00 e scendendo fino a 12,2°C alle 16:00. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con valori che si attesteranno intorno ai 30 km/h. La probabilità di pioggia sarà contenuta, con un’intensità prevista del 11%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 11,5°C. La velocità del vento continuerà a essere significativa, con raffiche che potranno raggiungere i 45 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi fino all’80%, mentre la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1012 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Melfi nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della nuvolosità e una leggera probabilità di pioggia. Si prevede che il clima rimarrà fresco e ventoso, rendendo consigliabile un abbigliamento adeguato per affrontare le temperature più basse della sera e della notte.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Melfi

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +9.5° perc. +8° prob. 7 % 10 SSO max 9.4 Libeccio 91 % 1015 hPa 4 nubi sparse +10.2° perc. +9.6° prob. 2 % 10.3 SSO max 12.1 Libeccio 89 % 1014 hPa 7 nubi sparse +11.4° perc. +10.8° prob. 2 % 9.3 SSO max 16.7 Libeccio 83 % 1014 hPa 10 poche nuvole +16.5° perc. +15.5° prob. 7 % 19 SO max 31.1 Libeccio 50 % 1013 hPa 13 nubi sparse +16.3° perc. +15.4° prob. 11 % 23 SO max 35 Libeccio 53 % 1011 hPa 16 nubi sparse +12.2° perc. +11.4° prob. 11 % 14.7 SSO max 30.2 Libeccio 75 % 1011 hPa 19 cielo coperto +12° perc. +11.2° prob. 11 % 19.7 SO max 45 Libeccio 77 % 1012 hPa 22 nubi sparse +11.6° perc. +10.9° prob. 11 % 20.8 SO max 49.6 Libeccio 82 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:34

