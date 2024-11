Previsioni Meteo Melfi: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Melfi indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge intermittenti. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 8,4°C, con cielo coperto e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. Le probabilità di precipitazioni aumenteranno, con piogge che si intensificheranno nelle ore successive.

Nella mattina, si prevede un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che si manterranno attorno ai 7,5°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e l’umidità si attesterà intorno al 89%. Le condizioni di pioggia continueranno fino a metà giornata, con una leggera diminuzione dell’intensità delle precipitazioni.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un miglioramento temporaneo, con possibili schiarite, ma le nuvole rimarranno predominanti. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 7,8°C, mentre la probabilità di pioggia scenderà, sebbene non si escludano brevi rovesci. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

La sera porterà un ritorno delle piogge leggere, con temperature che si aggireranno intorno ai 7,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità continuerà a essere elevata, raggiungendo il 96%. Le precipitazioni saranno deboli, ma costanti, fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Melfi nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. La situazione meteo potrebbe migliorare nel fine settimana, ma per ora si dovrà affrontare un clima umido e fresco.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Melfi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.4° perc. +8.4° prob. 21 % 4.8 NNE max 7.7 Grecale 75 % 1022 hPa 4 pioggia moderata +7.7° perc. +7.7° 1.26 mm 3.1 NE max 7.1 Grecale 84 % 1022 hPa 7 cielo coperto +7.5° perc. +6.6° prob. 65 % 6.1 NE max 8.5 Grecale 89 % 1023 hPa 10 cielo coperto +7.7° perc. +6.7° prob. 74 % 6.7 NE max 9.2 Grecale 90 % 1023 hPa 13 pioggia leggera +7.8° perc. +7° 0.25 mm 5.8 ENE max 7.8 Grecale 92 % 1022 hPa 16 cielo coperto +7.7° perc. +7° prob. 67 % 5.5 NNE max 5.5 Grecale 94 % 1021 hPa 19 cielo coperto +7.6° perc. +6.9° prob. 52 % 5.3 NE max 6.8 Grecale 96 % 1020 hPa 22 pioggia leggera +7.5° perc. +7.5° 0.16 mm 3.6 N max 4.7 Tramontana 96 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:38

