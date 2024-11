Previsioni Meteo Melfi: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Melfi per Domenica 10 Novembre si presenteranno con un alternarsi di nuvole e schiarite, senza particolari fenomeni di maltempo. La giornata inizierà con temperature fresche e una leggera brezza, mentre nel corso della mattina si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa. Le previsioni del tempo indicano un pomeriggio caratterizzato da nubi sparse, con temperature che raggiungeranno il picco nel primo pomeriggio. La sera, invece, si prevede un abbassamento delle temperature e una stabilizzazione delle condizioni meteo.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 9,1°C, con cielo sereno e una leggera brezza proveniente da sud-ovest. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 93%. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno fino a 12,7°C alle ore 8:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varierà tra i 5,6 km/h e i 9,5 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 71% entro le ore 8:00. Le previsioni meteo indicano una probabilità di pioggia molto bassa, attorno al 4%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il massimo di 16°C intorno alle ore 13:00. La copertura nuvolosa sarà prevalentemente di nubi sparse, con un’intensità del vento che potrà arrivare fino a 11,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 50%, garantendo un clima piuttosto gradevole per le attività all’aperto. Anche in questo periodo, non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 11,2°C. La nuvolosità rimarrà costante, con una leggera brezza che continuerà a soffiare da nord. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori attorno all’84%. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, con un massimo del 22%.

In conclusione, le previsioni meteo per Melfi indicano una giornata di Domenica 10 Novembre caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso, ma senza eventi meteorologici significativi. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che tenderanno a stabilizzarsi e una leggera diminuzione della nuvolosità. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre si consiglia di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti sulle previsioni del tempo per i giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Melfi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +8.9° perc. +8.9° Assenti 2.8 SO max 3.5 Libeccio 94 % 1022 hPa 4 nubi sparse +10.8° perc. +10.2° Assenti 4.2 NO max 5.9 Maestrale 87 % 1021 hPa 7 cielo coperto +11.8° perc. +11.1° prob. 4 % 3.6 NNO max 8 Maestrale 78 % 1021 hPa 10 nubi sparse +14.5° perc. +13.6° Assenti 8.2 N max 8.7 Tramontana 61 % 1020 hPa 13 nubi sparse +16° perc. +15° Assenti 10.4 NNE max 9.2 Grecale 50 % 1018 hPa 16 nubi sparse +12.9° perc. +12° Assenti 11.1 NNO max 16.8 Maestrale 69 % 1019 hPa 19 nubi sparse +11.2° perc. +10.6° prob. 10 % 6.3 N max 13.5 Tramontana 84 % 1020 hPa 22 nubi sparse +11.1° perc. +10.4° prob. 22 % 6.4 NNO max 16.1 Maestrale 82 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:40

