Previsioni Meteo Melfi: tutti i dettagli per domani lunedì 18 novembre

Le previsioni meteo per Melfi di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima generalmente mite, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che oscillerà tra +7,5°C e +8°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 90%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1014hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 16,6°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che non supereranno i 18,6km/h. L’umidità, sebbene in calo, rimarrà attorno al 54%, garantendo comunque una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, passando a un cielo coperto con temperature che scenderanno a 13,7°C alle ore 15:00. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi attorno al 2%. La brezza leggera continuerà a soffiare da Sud Ovest, mantenendo l’atmosfera piuttosto gradevole.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente, con un ritorno al cielo sereno. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 9,3°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 92%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole e tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Melfi nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore aumento delle temperature e cieli prevalentemente sereni, con possibilità di qualche nube nel pomeriggio. Gli amanti del clima mite troveranno quindi ottime condizioni per trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Melfi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +7.7° perc. +5.8° Assenti 10.8 SSO max 10.9 Libeccio 89 % 1015 hPa 4 nubi sparse +7.6° perc. +5.8° Assenti 9.6 SO max 9.8 Libeccio 90 % 1014 hPa 7 nubi sparse +9.6° perc. +8.4° Assenti 8.7 SSO max 12 Libeccio 84 % 1014 hPa 10 nubi sparse +15.5° perc. +14.6° Assenti 7.9 OSO max 13.6 Libeccio 58 % 1014 hPa 13 nubi sparse +16.3° perc. +15.4° prob. 3 % 10.9 SO max 16 Libeccio 56 % 1012 hPa 16 nubi sparse +12.1° perc. +11.4° prob. 2 % 7.6 SO max 7.8 Libeccio 79 % 1013 hPa 19 cielo sereno +10.2° perc. +9.6° Assenti 9.4 SO max 8.9 Libeccio 87 % 1014 hPa 22 cielo sereno +9.3° perc. +7.9° Assenti 9.8 SO max 9.9 Libeccio 92 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:34

