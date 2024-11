Previsioni Meteo Melfi: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Melfi si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti per la stagione, con massime che raggiungeranno i 16,6°C durante la mattina. La copertura nuvolosa sarà minima nelle prime ore, aumentando leggermente nel tardo pomeriggio e nella sera. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da Sud Ovest, con velocità che varieranno tra i 8,5 km/h e i 14,9 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 7°C. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo valori attorno all’86%. La pressione atmosferica si manterrà stabile, attorno ai 1024 hPa.

Nella mattina, il sole brillerà senza ostacoli, portando le temperature a salire rapidamente fino a 16,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 13%, e l’umidità inizierà a scendere. I venti saranno leggeri, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, ma si manterranno comunque sopra i 13°C. Il cielo continuerà a essere prevalentemente sereno, con occasionali nuvole che non influenzeranno il clima. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile. I venti si manterranno leggeri, rendendo la giornata piacevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno la copertura fino al 46%. Le temperature scenderanno fino a 9°C, e l’umidità continuerà a salire, raggiungendo valori attorno all’89%. I venti rimarranno leggeri, contribuendo a mantenere un clima fresco.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Melfi indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di meteo generalmente sereno. Tuttavia, si prevede un aumento della copertura nuvolosa nei giorni successivi, con possibilità di qualche pioggia leggera. Gli amanti del bel tempo potranno godere di questa giornata, mentre per chi preferisce un clima più fresco, le serate potrebbero risultare più gradevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +6.9° perc. +5° Assenti 9.8 SSO max 8.8 Libeccio 80 % 1025 hPa 4 cielo sereno +6.7° perc. +4.7° Assenti 10.2 SSO max 10.3 Libeccio 84 % 1024 hPa 7 cielo sereno +8.4° perc. +6.9° Assenti 9.2 SSO max 10.3 Libeccio 84 % 1024 hPa 10 cielo sereno +15.2° perc. +14.4° Assenti 12 OSO max 23.3 Libeccio 64 % 1023 hPa 13 cielo sereno +16.5° perc. +15.7° Assenti 13.1 OSO max 16.6 Libeccio 58 % 1021 hPa 16 poche nuvole +11.3° perc. +10.7° Assenti 9.3 SO max 9.4 Libeccio 83 % 1022 hPa 19 nubi sparse +10° perc. +8.9° Assenti 8.4 SO max 7.6 Libeccio 88 % 1024 hPa 22 nubi sparse +9.4° perc. +8.1° Assenti 9.1 SO max 8 Libeccio 89 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:30

